Энергетика
REGNUMМВФ повысил прогноз цен на нефть
Вашингтон, 24 июня 2020, 18:55 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах, говорится в опубликованном бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики». Так, прогноз повышен до $36,18 и $37,54 за баррель соответственно.
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Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Lenta.ru вчера в 05:38
Общество
Жители Башкирии с 29 июня смогут совершать турпоездки, посещать храмы и мечети
Жители Башкирии с 29 июня смогут отправиться в туристические поездки, посещать религиозные объекты.
ТАСС 09:47
Здоровье
На Ямале заболевшие ОРВИ получат лекарства бесплатно
«Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками», — заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
ИА Красная Весна 11:32
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Футбол
«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Экономика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском вчера в 13:25
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Наука
Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры
Evo-rus.com вчера в 13:17
Автоспорт
В McLaren рассчитывают на кредит в Банке Бахрейна
В мае британское правительство отказало McLaren Group в получении кредита в 150 млн. фунтов стерлингов, сославшись на то, что в McLaren не исчерпали возможностей по поиску заёмных средств в альтернативных источниках финансирования.
F1news.ru 09:17
Общество
РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»
23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости вчера в 15:24
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск 11:08
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Общество
Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами
Во время трансляции Парада Победы в Москве впервые применили специальные эффекты.
Известия 12:18
Здоровье
В России за прошедшие сутки выявлено 7176 новых случаев коронавируса
Среди стран и городов, где заметен устойчивый рост новых случаев заражения, называются Новая Зеландия и Пекин.
Эхо Москвы 11:20
Гаджеты
Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей
Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня вчера в 04:00
Общество
Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми
В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплате безработным гражданам пособий по безработице в максимальном размере — 12130 руб. Для безработных граждан, имеющих несовершеннолетних детей, также была предусмотрена выплата пособий в размере 3 тыс. руб. на каждого ребенка.
РБК вчера в 10:49
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
Политика
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
Происшествия
Погибшую блогершу Настю Тропицель кремируют без присутствия родных
Тело 18-летней блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) будет кремировано в четверг на острове Бали.
Вести.Ru 11:45
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК 22 июня в 17:00
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Космос
Virgin Galactic договорилась с NASA о подготовке космических туристов
Коммерсантъ 22 июня в 13:08
Футбол
Дарио Срна назначен директором по футболу донецкого «Шахтера»
Бывший хорватский защитник и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна назначен директором по футболу клуба.
ТАСС Спорт 11:11
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22