Энергетика

ТАССТАССМВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до $36,18 и $37,54 соответственно в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду июльском бюллетене МВФ "Перспективы развития мировой экономики".
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МФВ улучшил прогноз нефтяных цен на текущий и следующий год

ИА Красная Весна09:30

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

ТАСС09:06

МВФ повысил прогноз средних цен на нефть до $36,18

ПРАЙМ09:10

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

РЕН ТВ09:11
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Политика

Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии

Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

РИА Новости 03:50
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
РИА Новости 09:39
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Киберспорт

В бесплатную Pokémon Unite можно будет играть вместо Dota 2

Бесплатная онлайн-игра про покемонов Pokémon Unite («Объединение покемонов») анонсирована корпорацией Tencent и разработчиками TiMi Studios, 24 июня они разметили трейлер новой игры на YouTube.
ИА Красная Весна 10:24
Экономика

Путин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском вчера в 13:25
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Политика

Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет

Китай выступает решительно против планов США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
RT на русском 09:30
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Происшествия

Врачи оценили состояние найденных в Москве суррогатных младенцев

23 июня в одной из московских квартир обнаружили пять младенцев, самым старшим примерно три-четыре месяца, самый младший появился на свет всего несколько дней назад.
Lenta.ru 07:38
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Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Происшествия

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Интерфакс 09:45
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
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Политика

Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
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Культура

Джордж Мартин пообещал закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Игры

Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц

Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон сообщил, что цифровой магазин достиг 61 млн активных пользователей в месяц и 13 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
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Космос

NASA показало закаты на других планетах

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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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Космос

Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер

ИА Красная Весна вчера в 10:39
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Космос

Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»

Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия вчера в 17:41
Здоровье

Минздрав Украины начал готовить новые больницы для заболевших COVID-19

На брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил о том, что в министерстве уже началась усиленная работа по оборудованию новых медучреждений стационарного профиля в случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом.
Live24 04:58
Происшествия

Угроза взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалась ложной

Сообщение об угрозе взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалось ложным. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 10:01
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Общество

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
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