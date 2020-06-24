Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до $36,18 и $37,54 соответственно в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду июльском бюллетене МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

Политика Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. 43

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш. 3

Киберспорт В бесплатную Pokémon Unite можно будет играть вместо Dota 2 Бесплатная онлайн-игра про покемонов Pokémon Unite («Объединение покемонов») анонсирована корпорацией Tencent и разработчиками TiMi Studios, 24 июня они разметили трейлер новой игры на YouTube.

Экономика Путин выступил с обращением к россиянам Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку. 44

Происшествия Врачи оценили состояние найденных в Москве суррогатных младенцев 23 июня в одной из московских квартир обнаружили пять младенцев, самым старшим примерно три-четыре месяца, самый младший появился на свет всего несколько дней назад. 10

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 958

Политика Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам. 1,6K

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6K

Игры Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон сообщил, что цифровой магазин достиг 61 млн активных пользователей в месяц и 13 млн одновременных игроков. 4

Политика Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. 216

Космос Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс» Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.

Здоровье Минздрав Украины начал готовить новые больницы для заболевших COVID-19 На брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил о том, что в министерстве уже началась усиленная работа по оборудованию новых медучреждений стационарного профиля в случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом.

Происшествия Угроза взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалась ложной Сообщение об угрозе взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалось ложным. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 1