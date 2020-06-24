Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до $36,18 и $37,54 соответственно в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду июльском бюллетене МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

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