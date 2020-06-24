Энергетика
ТАССМВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до $36,18 и $37,54 соответственно в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду июльском бюллетене МВФ "Перспективы развития мировой экономики".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
Футбол
Тренер «ПСЖ» считает, что Мбаппе увлекается игрой напоказ
Помощник главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля Зумана Камара оценил индивидуальные способности форварда команды Килиана Мбаппе.
Матч ТВ 00:58
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Экономика
Радий Хабиров подвёл итоги работы своей команды в 2019 году
На сегодняшнем заседании в Курултае глава Башкирии Радий Хабиров представил краткий отчёт о работе правительства в 2019 году.
UfaTime.ru 01:51
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Происшествия
Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг
Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
В июле семьям выплатят еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
В июле семьям выплатят еще по десять тысяч рублей на детей от рождения до 16 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 11:04
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета вчера в 06:25
Общество
Во Владимирской области выявили 53 случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53, до 4109, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:11
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Политика
Медведев проголосовал по изменениям в Конституцию РФ
Москва, 25 июня 2020, 09:26 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на одном из участков Москвы в рамках процедуры по изменениям в Конституцию РФ.
REGNUM 02:26
Футбол
Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба
Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 08:50
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
Общество
Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен
Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
Политика
Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина
Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
Общество
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя
Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
RT на русском вчера в 16:33
Общество
Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус.
Известия 02:07
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в июне
Температурные аномалии ожидаются в июне на большей части территории России. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
РБК вчера в 22:43
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 08:29
Наука
Ожирение повышает риск развития старческого слабоумия
Gazeta.SPb 23 июня в 22:11
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12