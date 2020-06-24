Энергетика
REGNUMМВФ повысил прогноз цен на нефть
Вашингтон, 24 июня 2020, 18:55 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах, говорится в опубликованном бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики». Так, прогноз повышен до $36,18 и $37,54 за баррель соответственно.
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Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
Ведомости вчера в 15:57
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши, сообщает БелТА.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Происшествия
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости 04:58
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Где в Самарской области подтвержден коронавирус 25 июня
На 25 июня в Самарской области у 4557 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, выздоровели 2429 человек, в том числе 24 за сутки.
Kursk.com 06:17
Общество
Роструд напомнил о второй подряд сокращенной рабочей неделе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд, это связано с тем, что на среду следующей недели выпадает основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны.
Городовой 04:15
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала подо Ржевом
Президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня, сообщило государственное ТВ республики.
Взгляд.ру вчера в 14:52
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Общество
Жители поселка под Барнаулом перекрыли дорогу из-за проблем с водой
Жители поселка Сибирская Долина, расположенного близ Барнаула, перекрыли движение по Змеиногорскому тракту в знак протеста.
Инфо24 03:42
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Общество
«Аэрофлот» вопреки запретам возобновил пассажирские рейсы за границу
«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы за границу, несмотря на закрытые границы и запрет правительства.
Русская Планета 02:20
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Экономика
ВЭБ.РФ помогает реализации транспортной реформы
Lenta.ru 02:38
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
Игры
Состоялся анонс MOBA про покемонов Pokemon UNITE
Pokémon UNITE – это MOBA, в которой игроки противостоят друг другу в командных боях 5 на 5. Во время этих сражений игроки взаимодействуют с членами своей команды, с которыми ловят диких Покемонов, повышают уровень, эволюционируют своих монстров и одолевают монстров противника, стараясь заработать больше очков, чем команда соперников в отведенное время.
Srnsk вчера в 17:24
Общество
В Краснодарском крае откроются кафе и рестораны
Аргументы недели 06:18
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
Здоровье
Власти Прикамья просят изменить правила выхода из режима самоизоляции
От имени врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в адрес Роспотребнадзора РФ было подготовлено письмо с предложением по изменению коэффициентов, чтобы регион смог перейти на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает «Новый Компаньон».
Рифей-Пермь 03:46
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 23 июня в 15:57
Армия и оружие
«Детские болезни» у «Арматы» остались в прошлом
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко Руководитель бригады "Уралвагонзавода" Михаил Багман сообщил, что исправлены все недочеты в технике на платформе "Армата".
Версия.Инфо 06:15
Технологии
Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня
Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:18
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42