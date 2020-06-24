Вашингтон, 24 июня 2020, 18:55 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах, говорится в опубликованном бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики». Так, прогноз повышен до $36,18 и $37,54 за баррель соответственно.

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