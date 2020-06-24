Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до $36,18 и $37,54 соответственно в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду июльском бюллетене МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

Футбол Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака» Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,1K

Политика Путин оценил парад Победы жестом Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие. 31

Религия Раскритиковавшего храм Вооруженных сил священника запретили в служении Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал на своей странице в Facebook главный храм Вооруженных сил РФ, сравнив его с языческим капищем. 46

Политика Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. 217

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш. 12

Шоу-бизнес Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию. 1

Происшествия Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий. 12

Политика Лукашенко назвал Москву столицей Родины Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины. 212

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 40

Происшествия В Белоруссии рассказали о ходе расследования «сахарного дела» Фигуранты дела о коррупции в сахарной отрасли Белоруссии продолжают находиться под стражей и сотрудничают со следствием, сообщил заместитель генпрокурора Белоруссии Алексей Стук.