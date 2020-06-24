Энергетика

ПРАЙМПРАЙММВФ повысил прогноз средних цен на нефть до $36,18

Международный валютный фонд (МВФ) слегка повысил прогноз средних мировых цен на нефть для текущего года — на 0,57 доллара, до 36,18 доллара за баррель, следует из июньского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).
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МВФ повысил прогноз цен на нефть

REGNUM11:55

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

ТАСС09:06

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

Парламентская газета10:32

МФВ улучшил прогноз нефтяных цен на текущий и следующий год

ИА Красная Весна09:30

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

РЕН ТВ09:11

МВФ повысил прогноз средних цен на нефть до $36,18

ПРАЙМ09:10

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

Life.ru11:13
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.).
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Общество

Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что намерен разобраться с инцидентом, произошедшим в саратовской областной думе с участием представителя фракции, когда несколько депутатов устроили потасовку прямо в зале заседаний.
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Политика

Посол сообщил о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

Статью президента Владимира Путина о Второй мировой войне, опубликованную в американском журнале National Interest, активно обсуждают в Германии.
РБК 12:29
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Здоровье

В США коронавирус вновь «вышел из-под контроля»

Главных причин, по мнению доктора Фаучи, две: американцы игнорируют принципы социального дистанцирования, и штаты вновь «открываются», не имея адекватных планов тестирования и отслеживания контактов тех, кто заболевает.
Московский Комсомолец 09:20
Общество

В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

Калининград, 24 июня 2020, 16:39 — REGNUM В Калининграде во время парада Победы у одной из участниц потерялась туфля, однако женщина продолжила маршировать.
REGNUM 09:39
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 10:27
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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
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Армия и оружие

В России идут заводские испытания парашютной системы «Штурм»

Город55.ру вчера в 07:44
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Фигурное катание

Фанаты Загитовой атакуют ISU из-за проигрыша во всех номинациях премии

News.ru 10:48
Происшествия

На Украине произошли столкновения радикалов с полицией

Ровно, Украина, 24 июня 2020, 08:01 — REGNUM В городе Березно Ровенской области Украины 23 июня произошли столкновения украинских радикалов из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает украинский телеканал ZIK.
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Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Телеобращение президента России Владимира Путина к гражданам было сделано под запись и не транслировалось в прямом эфире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вечерняя Москва 00:30
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Экономика

В Госдуме назвали шаги по увеличению страховых пенсий в России

Увеличение пенсий в России, о котором говорится в проекте Минтруда по бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) недостаточно, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов 23 июня.
Известия вчера в 06:08
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Авто

С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения

Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb 22 июня в 22:58
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

В декабре большинство банков анонсировали взимание комиссий за переводы через систему быстрых переводов.
Прецедент-Новосибирск 22 июня в 00:40
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Политика

Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию

Российский президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами Государственных премий России заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Россию, так как это исключено.
RT на русском 12:30
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Политика

Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.
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Политика

Песков опроверг сообщения об отъезде Лукашенко сразу после парада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг в комментарии "Ведомостям" сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск по окончании парада Победы.
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Футбол

«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве

Российская газета вчера в 09:44
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Происшествия

В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.
ТАСС 11:24
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04 % ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 11:27
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Армия и оружие

Ростех сообщил о модернизации ракетных комплексов «Искандер»

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Владелец «Кайрата» Боранбаев: «Возможно, Вагнер хотел бросить себе вызов после того, как не удалось вернуться в ЦСКА»

Кайрат Боранбаев, владелец казахстанского «Кайрата», в интервью Айдыну Кожахмету объяснил переход в свой клуб форварда Вагнера Лава.
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Джон Уоррен ушел из программы «Поедем поедим» после съемок в Курске

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Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
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Общество

Лукашенко не сдержал слез на параде Победы в Москве

Приехавший на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог сдержать слез.
Радио Комсомольская правда 09:59
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Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

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Рендерные изображения новой Lada Granta появились в сети

Предположительно, Lada Granta New Generation будет представлена в лучшем случае к концу следующего года.
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