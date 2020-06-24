Международный валютный фонд (МВФ) слегка повысил прогноз средних мировых цен на нефть для текущего года — на 0,57 доллара, до 36,18 доллара за баррель, следует из июньского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

МВФ повысил прогноз средних цен на нефть до $36,18

Экономика МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6% Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.). 100

Общество Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что намерен разобраться с инцидентом, произошедшим в саратовской областной думе с участием представителя фракции, когда несколько депутатов устроили потасовку прямо в зале заседаний. 2,8K

Здоровье В США коронавирус вновь «вышел из-под контроля» Главных причин, по мнению доктора Фаучи, две: американцы игнорируют принципы социального дистанцирования, и штаты вновь «открываются», не имея адекватных планов тестирования и отслеживания контактов тех, кто заболевает.

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 2,6K

Политика Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости. 48

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин. 114

Происшествия На Украине произошли столкновения радикалов с полицией Ровно, Украина, 24 июня 2020, 08:01 — REGNUM В городе Березно Ровенской области Украины 23 июня произошли столкновения украинских радикалов из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает украинский телеканал ZIK. 11

Политика Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения Телеобращение президента России Владимира Путина к гражданам было сделано под запись и не транслировалось в прямом эфире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1,6K

Экономика В Госдуме назвали шаги по увеличению страховых пенсий в России Увеличение пенсий в России, о котором говорится в проекте Минтруда по бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) недостаточно, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов 23 июня. 6,4K

Политика Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию Российский президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами Государственных премий России заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Россию, так как это исключено. 1

Политика Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. 4

Политика Песков опроверг сообщения об отъезде Лукашенко сразу после парада Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг в комментарии "Ведомостям" сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск по окончании парада Победы. 408

Футбол «Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.

Происшествия В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе. 7

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $41 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04 % ниже уровня закрытия предыдущей сессии. 25