Политика

Красная веснаКрасная веснаМВФ предложил Украине снизить роль государства в экономике. Ожидаемо

Открыть рынки и снизить роль государства и олигархов в экономике предложила Украине миссия МВФ 27 сентября в отчете, опубликованном на сайте организации. Согласно опубликованному документу, миссия работала в Киеве с 12 по 26 сентября текущего года под руководством Рона ван Рудена.
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