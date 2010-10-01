Экономика
REGNUMМВФ предложил заморозить долги бедных стран
Вашингтон, 18 июля 2020, 20:09 — REGNUM Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
Общество
ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360.
Известия 15:44
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Общество
В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи»
В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»
Украина.ру 08:33
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
Политика
Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Хоккей
Овечкин забил гол в двустороннем матче «Вашингтона»
ProstoProSport 15:28
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Piter.tv 07:45
Футбол
Арсенал — Манчестер Сити 2:0 (2-й тайм)
Сегодня в 21:45 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» в поединке Кубка Англии.
Vprognoze.ru 12:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала совет Филлипу Киркорову о секрете семейного счастья
Подписчики посчитали, что в ней звезда дала совет семейного счастья Филиппу Киркорову.
Актуальные Новости 14:50
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 13:16
Армия и оружие
В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
РИА Новости 09:03
Футбол
Глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказал мнение о проблемах в работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 16:01
Наука
Шведские ученые разработали метод по обнаружению преддиабета
Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии преддиабет научились распознавать путем исследования микробиоты кишечника.
ToDay News Ufa 15:45
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Общество
Пенсионеры имеют право на ряд неочевидных налоговых льгот в России
Помимо бесплатной диспансеризации и дополнительного оплачиваемого отпуска, пожилые люди имеют право на ряд налоговых послаблений.
Экономика сегодня 14:44
Наука
Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые обнаружили целых два вида бактерий, которые превращают суспензию карбоната марганца в бляшки оксида марганца.
ToDay News Ufa 01:38
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 16 июля в 02:57
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
Политика
Топ-менеджер крупнейшей немецкой компании мог сбежать в Белоруссию
Ряд детективных платформ попытались разыскать топ-менеджера. Они выяснили, что следы могут вести в Белоруссию.
Аргументы недели 12:38