Экономика

REGNUMREGNUMМВФ предложил заморозить долги бедных стран

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Вашингтон, 18 июля 2020, 20:09 — REGNUM Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.
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