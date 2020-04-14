Коронавирус
РБКМВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии
«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).РБК10:32
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Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Армия и оружие
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
Общество
В Минздраве назвали замену гречке
Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что гречку в рационе может заменить любая крупа.
РИА Новости 08:38
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12 апреля в 12:49
Экономика
Стоимость золота достигла максимума с 2012 года
Растут также и котировки серебра — майские контракты предлагается заключать на уровне 16 долларов 9 центов.
Говорит Москва 04:25
Общество
В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения
Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
Общество
В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов
В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
Происшествия
Не менее шести человек стали жертвами шторма в США
По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс 12 апреля в 23:44
Политика
Трамп обвинил губернатора Нью-Йорка в сепаратизме
Президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо неблагодарным и обвинил в сепаратизме.
ИА Красная Весна 10:21
Происшествия
В Севастополе выявили новый случай коронавируса
Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Происшествия
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
Экономика
Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей
Крупнейшие объединения производителей и продавцов потребительских товаров призвали органы власти РФ приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств из федерального бюджета, погашаемых при покупке российских товаров.
Коммерсантъ 08:31
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Армия и оружие
Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом в российской армии
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.
РИА Новости 08:12
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Общество
Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о милостыне
РИА Новости 10:32
Киберспорт
Valve добавит в Artifact легкую и сложную линии
Valve изменит размещении героев в обновленной версии Artifact. В игре появится появятся легкая и сложная линии.
Cyber.sports.ru 03:02
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Здоровье
Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от COVID-19 в Италии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает массовый прием антибиотиков одной из вероятных причин высокого уровня смертности от COVID-19 в Италии.
РИА Новости 10:40
Здоровье
Губернатор Куйвашев поручил мэрам читать комментарии в своем Instagram
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципальных образований и управляющим округами искать жалобы горожан в комментариях под его сообщениями в Instagram.
URA.Ru 10:07
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Футбол
Быстров не сочувствует футболистам из-за урезания их зарплат
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о ситуации с урезанием зарплат футболистам из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 09:35
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.
Газета.Ru 10:24
Общество
Законопроект о запрете комиссий при оплате ЖКХ прошел первое чтение
Законопроект предлагает распространить такой запрет и на комиссию при оплате пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги банкам и почтовым организациям.
Интерфакс 08:14