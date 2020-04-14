Коронавирус

РБКРБКМВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного
 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
РБК10:32

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Великая самоизоляция: экономике предрекли худшую рецессию за 90 лет

РЕН ТВ11:02

МВФ оценил в 5,5% глубину падения российского ВВП. Мировая экономика сократится на 3%

Новая газета10:57

МВФ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 5,5%

Взгляд.ру08:55

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году

Коммерсантъ09:48

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Известия09:22

МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

РБК10:32

МВФ: мировая экономика сократится в этом году на 3% и вырастет в следующем на 5,8%

ТАСС08:41
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Армия и оружие

В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации

Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
9
Общество

В Минздраве назвали замену гречке

Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что гречку в рационе может заменить любая крупа.
РИА Новости 08:38
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
14
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
51
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12 апреля в 12:49
3,3K
Экономика

Стоимость золота достигла максимума с 2012 года

Растут также и котировки серебра — майские контракты предлагается заключать на уровне 16 долларов 9 центов.
Говорит Москва 04:25
1
Общество

В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
13
Общество

В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов

В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
1
Происшествия

Не менее шести человек стали жертвами шторма в США

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс 12 апреля в 23:44
14
Политика

Трамп обвинил губернатора Нью-Йорка в сепаратизме

Президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо неблагодарным и обвинил в сепаратизме.
ИА Красная Весна 10:21
Происшествия

В Севастополе выявили новый случай коронавируса

Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
4
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
2,4K
Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
2,4K
Происшествия

В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
15
Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
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Экономика

Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей

Крупнейшие объединения производителей и продавцов потребительских товаров призвали органы власти РФ приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств из федерального бюджета, погашаемых при покупке российских товаров.
Коммерсантъ 08:31
1
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом в российской армии

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.
РИА Новости 08:12
8
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
890
Общество

Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о милостыне

РИА Новости 10:32
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Киберспорт

Valve добавит в Artifact легкую и сложную линии

Valve изменит размещении героев в обновленной версии Artifact. В игре появится появятся легкая и сложная линии.
Cyber.sports.ru 03:02
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
221
Здоровье

Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от COVID-19 в Италии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает массовый прием антибиотиков одной из вероятных причин высокого уровня смертности от COVID-19 в Италии.
РИА Новости 10:40
Здоровье

Губернатор Куйвашев поручил мэрам читать комментарии в своем Instagram

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципальных образований и управляющим округами искать жалобы горожан в комментариях под его сообщениями в Instagram.
URA.Ru 10:07
Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
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Футбол

Быстров не сочувствует футболистам из-за урезания их зарплат

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о ситуации с урезанием зарплат футболистам из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 09:35
Футбол

Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.
Газета.Ru 10:24
Общество

Законопроект о запрете комиссий при оплате ЖКХ прошел первое чтение

Законопроект предлагает распространить такой запрет и на комиссию при оплате пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги банкам и почтовым организациям.
Интерфакс 08:14
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