Коронавирус

ИзвестияИзвестияМВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 14 апреля.
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с чего всё началось
Если еще в январе МВФ прогнозировал России рост экономики в 2020 году на 1,9%, то в опубликованном 14 апреля докладе World Economic Outlook
 (WEO) организация ожидает уже снижения на 5,5%. А в 2021 году ускорения экономического роста до 3,5%.
Фонтанка.Рувчера в 09:20

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МВФ прогнозирует обвал экономики России на 5,5%

Газета.Ruвчера в 15:27

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

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В МВФ предсказали серьезное замедление российской экономики

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МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

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США и Европе предсказали рекордный кризис

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МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:14, Ашберн

Прогноз Всемирного банка на 2020 год: Экономика Беларуси может упасть сразу на 4%, а инфляция вырастет до 11,4%

КП - Беларусьвчера в 08:58
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
Общество

В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом

Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
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Хоккей

«Авангард» может уволить президента Сушинского

Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ вчера в 15:00
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Происшествия

Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268

В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском вчера в 18:13
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Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в 65 регионах России выявили 3388 случаев COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:36
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Общество

Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди

Известия 02:28
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Политика

Билл Гейтс раскритиковал Трампа за приостановку финансирования ВОЗ

Вашингтон, 15 апреля 2020, 11:52 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал опасным решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 04:52
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
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Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
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Общество

Ан-225 Мрия доставил в Варшаву 9 тонн защитных масок

ToDay News Ufa вчера в 15:44
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Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
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Общество

В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
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Происшествия

В Череповце выписали первого пациента, перенесшего коронавирус

Сегодня готовим к выписке еще двоих пациентов, которые полностью излечились: это трехлетний ребенок и 53-летняя женщина.
Официальный сайт Череповца 04:09
Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
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Происшествия

В Бурятии подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии за последние сутки подтвердили ещё восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:10
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Общество

В Петушинском районе Владимирской области введут особый режим

Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия комплекса особого режима "запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом".
РИА Новости 05:04
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Футбол

Геннадий Орлов поддержал идею расширить РПЛ до 18 команд

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможности расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ - прим.) с 16 до 18 команд.
Piter.tv 02:50
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Энергетика

Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года

Мировой спрос на нефть в апреле 2020 года упадет на 29 млн барр./день по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень, который последний раз был в 1995 году.
РБК 04:58
Общество

Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области на последние сутки выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Довод 04:52
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372

На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
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Здоровье

Стало известно об осложнениях при бессимптомном течении коронавируса

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев рассказал, что сценарии развития бессимптомного течения коронавирусной инфекции могут быть самыми разными, в том числе и с осложнениями.
МедиаПоток 03:15
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Происшествия

В Ростовской области коронавирус выявили еще у шести человек

Еще у шести пациентов в Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:47
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Общество

Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:45
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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Происшествия

В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом

Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
1
Общество

Рособрнадзор назвал планируемые сроки основного периода ГИА-9

Основной период государственной аттестации для девятых классов (ГИА-9) планируют провести с 8 июня по 31 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 04:40
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Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
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Политика

СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
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Авто

В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву

В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
Car.ru вчера в 05:57
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Армия и оружие

Британские эксперты оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»

Британские военные специалисты заявили, что российская снайперская винтовка претендует на звание самой смертоносной в мире и способна полностью изменить «правила игры».
Профиль вчера в 05:48
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