Коронавирус
КомпанияМВФ предрек сильнейший спад мирового ВВП со времен Великой депрессии
Мировая экономика сократится в текущем году на 3%, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Этот показатель окажется хуже, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. Рецессия в этом году будет зафиксирована в 157 странах, следует из доклада.
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 21:10, Ашберн
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Армия и оружие
В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»
Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело 04:11
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
Футбол
«Шахтер» запускает собственный телеканал
Донецкий «Шахтер» принял решение обзавестись собственным телеканалом.
Soccer.ru 12:23
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости вчера в 16:06
Происшествия
В Хакасии выявили восемь случаев заражения коронавирусом
В Хакасии выявили восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 23:46
Киберспорт
RodjER об ALOHADANCE: «Токсик – это совершенно не про него»
Владимир RodjER Никогосян назвал Илью ALOHADANCE Коробкина нетоксичным человеком и очень хорошим тиммейтом.
CyberSport.ru 14:25
Происшествия
На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19
В Ягоднинском округе Магаданской области сразу у девяти работников артели предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию.
Российская газета 20:29
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Общество
99-летний ветеран войны победил коронавирус в Бразилии
Ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет стал самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось победить коронавирус.
РЕН ТВ 17:56
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт 18:59
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
Транспорт
В Якутии приостановили региональные пассажирские автоперевозки
Якутск, 15 апреля 2020, 03:51 — REGNUM С 15 по 30 апреля в Якутии приостановили межмуниципальные пассажирские перевозки (такси и автобусы) по автодорогам федерального, регионального и местного значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.
REGNUM 20:51
Транспорт
В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Здоровье
Фельдшер скорой помощи Новосибирска заболел коронавирусом
ЧС-ИНФО 12 апреля в 04:26
Авто
RunFlat. Стоит ли покупать шины, не боящиеся проколов?
Не удивительно, что уже давно ищутся возможности создать такие шины, которые бы не боялись проколов.
Аргументы и Факты 17:17
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Интернет
«ВКонтакте» тестирует в Белоруссии чаты с исчезающими сообщениями
Соцсеть "ВКонтакте" запустила в Белоруссии экспериментальный мессенджер VK Me с исчезающими сообщениями.
РЕН ТВ 09:56
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
Общество
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:28
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Здоровье
Власти Москвы прогнозируют дефицит коек для зараженных коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве ожидает дефицита коек для зараженных коронавирусом COVID-19 в ближайшие две недели.
Коммерсантъ 05:26