Мировая экономика сократится в текущем году на 3%, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Этот показатель окажется хуже, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. Рецессия в этом году будет зафиксирована в 157 странах, следует из доклада.

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Транспорт В Якутии приостановили региональные пассажирские автоперевозки Якутск, 15 апреля 2020, 03:51 — REGNUM С 15 по 30 апреля в Якутии приостановили межмуниципальные пассажирские перевозки (такси и автобусы) по автодорогам федерального, регионального и местного значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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