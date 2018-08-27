с чего всё началось

В результате произойдёт сильнейшая со времен Великой депрессии рецессия. Главный экономист МВФ Гита Гопинат в комментарии к публикации отметила, что совокупные потери мирового ВВП за 2020 и 2021 годы могут составить около $9 трлн – то есть больше, ВВП Японии и Германии вместе взятых.

Общество Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 453

Политика На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор». 3,8K

Происшествия В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре. 3

Политика Российские ветераны просят перенести Парад Победы Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется. 736

Энергетика В США заявили о «нефтяной ловушке» для Трампа Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишут американские СМИ.

Здоровье Назван нулевой пациент с коронавирусом в России Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. 449

Политика В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. 40

Хоккей Экс-тренер сборной Канады по хоккею возглавил «Автомобилист» Как сообщается на официальном сайте клуба, новым наставником назначен бывший главный тренер сборной Канады Билл Питерс, контракт с которым подписан на два года.

Экономика Forbes: самый богатый человек мира увеличил свой капитал на $6,4 млрд Лос-Анджелес, США, 15 апреля 2020, 02:07 — REGNUM Рекордный рост стоимости акций американской корпорации Amazon привел к увеличению на $6 млрд состояния ее руководителя, самого богатого на планете человека Джеффа Безоса, 14 апреля сообщает журнал Forbes. 116

Общество Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград". 90

Экономика «Закон Яровой» готовят к карантину Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции. 122

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 15

Здоровье Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа. 10

Общество ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом. 14

Общество В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает региональный оперативный штаб.

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 4,1K