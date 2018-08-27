Коронавирус

ИА REXИА REXМВФ предрёк падение мировой экономики

В результате произойдёт сильнейшая со времен Великой депрессии рецессия. Главный экономист МВФ Гита Гопинат в комментарии к публикации отметила, что совокупные потери мирового ВВП за 2020 и 2021 годы могут составить около $9 трлн – то есть больше, ВВП Японии и Германии вместе взятых.
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного
 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
РБКвчера в 10:32

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МВФ ожидает худшей рецессии с 1930-х годов

Вести.Ruвчера в 22:51

Потери мировой экономики от коронавируса составят $9 трлн

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Мировой экономике предрекли падение на 3%

Московский Комсомолецвчера в 09:03

МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

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Российская газетавчера в 12:02

В ЕК считают, что спад экономики из-за коронавируса может быть сильнее, чем в 2009 году

ТАССвчера в 09:37
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Общество

Смольный назвал системообразующие предприятия Петербурга

Neva.Today 07:05
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Общество

Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
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Политика

На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России

Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор».
REGNUM 00:32
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Происшествия

В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин

В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
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Политика

Российские ветераны просят перенести Парад Победы

Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
Вести.Ru 08:50
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Энергетика

В США заявили о «нефтяной ловушке» для Трампа

Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишут американские СМИ.
Взгляд.ру 07:39
Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

REGNUM 04:27
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Шоу-бизнес

Как Гарри и Лиза Галкины поздравили маму Аллу с днем рождения

Ко дню рождения мамы Гарри и Лиза подготовились основательно.
Woman.ru 07:21
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Здоровье

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
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Политика

В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель

Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 00:43
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Хоккей

Экс-тренер сборной Канады по хоккею возглавил «Автомобилист»

Как сообщается на официальном сайте клуба, новым наставником назначен бывший главный тренер сборной Канады Билл Питерс, контракт с которым подписан на два года.
RT на русском 07:50
Экономика

Forbes: самый богатый человек мира увеличил свой капитал на $6,4 млрд

Лос-Анджелес, США, 15 апреля 2020, 02:07 — REGNUM Рекордный рост стоимости акций американской корпорации Amazon привел к увеличению на $6 млрд состояния ее руководителя, самого богатого на планете человека Джеффа Безоса, 14 апреля сообщает журнал Forbes.
REGNUM вчера в 19:07
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Космос

Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды

Московский Комсомолец 13 апреля в 04:01
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Общество

Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом

Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
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Армия и оружие

ВМФ России в Чёрном море взял на сопровождение эсминец США

RT на русском 13 апреля в 14:21
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Фигурное катание

Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости вчера в 06:00
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
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Экономика

«Закон Яровой» готовят к карантину

Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Общество

Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-батл

Ранее Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на "словесный бой по правилам Versus-батла".
Газета.Ru 06:21
10
Здоровье

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
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Экономика

Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации

Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
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Политика

В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
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Общество

ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
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Происшествия

СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»

BFM.ru 07:25
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Общество

В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус

В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 07:22
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
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Армия и оружие

В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»

На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 вчера в 13:01
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Космос

Как в планетарий сходить: уральцы увидят на небе Марс, Сатурн и Юпитер

Жители Свердловской области на ночном небе смогут увидеть сразу три ближайшие к Земле планеты - Юпитер, Сатурн и Марс.
КП - Екатеринбург 13 апреля в 00:35
Армия и оружие

США показали возможности F-35 перед военными РФ в Сирии

Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовали снимки испытаний истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Военное дело вчера в 06:55
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