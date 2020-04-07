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ИзвестияИзвестияМВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне.
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с чего всё началось
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила
, что в этом году мировое сообщество ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за пандемии коронавируса.
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Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Смягчение карантина на Урале не коснется Екатеринбурга

Ослабление мер карантина в Свердловской области, вероятнее всего, не коснется Екатеринбурга.
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Общество

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РИА Новости 14:05
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МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
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