Коронавирус
ИзвестияМВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне.
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Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Общество
СК возбудил три новых уголовных дела за фейки о коронавирусе
Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела за распространение фейков о COVID-19.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Общество
Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля
Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
Здоровье
Глава Минздрава запретил россиянам самолечение от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц.
Политика
Путин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Политика
Россия отреагировала на обвинения США в фейках о коронавирусе
Россия с недоумением относится к обвинениям США в распространении фейков о коронавирусе.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Интернет
Google запретила сотрудникам использовать Zoom
Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Экономика
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели
Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Футбол
Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Происшествия
Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать
Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
Интернет
Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с Linux
В рамках программы Microsoft Insider Preview представители бренда предоставили участникам инициативы оценить тестовую версию нового ПО для Проводника Windows 10.
Общество
Мишустин рассказал, как россиян будут возвращать из-за рубежа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первыми на родину будут возвращаться россияне, уехавшие за границу в 2020 году, а не граждане, которые живут за границей длительное время и "интегрированы в местную жизнь".
Наука
Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна
Исследователи из Японии получили экспериментальное доказательство гипотезы Альберта Эйнштейна, согласно которой время ускоряется при ослаблении гравитации.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев пошел на поправку после пневмонии
Отмечается, что два теста на коронавирус, которые Николаев сдавал при поступлении в больницу, оказались отрицательными.
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Общество
Нашествие хамсы на поселок в Крыму сняли на видео
В поселке Черноморское в Крыму произошло нашествие хамсы. Очевидцы сняли случившееся на видео, записи были опубликованы в Instagram.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
Захвативший заложников в Пятигорске мужчина задержан
Что сподвигло мужчину взять в заложники сестру и ее детей, остается неизвестным.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.