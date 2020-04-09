Коронавирус

ИзвестияИзвестияМВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне.
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Нынешний экономический кризис назвали худшим за 100 лет

Lenta.ru13:29

В МВФ сравнили предстоящий кризис с «Великой депрессией»

Рамблер09:03

Глава МВФ пугает «сильнейшими экономическими потрясениями»

Росбалт10:34

МВФ ожидает крупнейшего спада со времен Великой депрессии

REGNUM10:55

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Известия08:26

МВФ предрек худший экономический кризис со времен Великой депрессии

Московский Комсомолец08:15

МВФ предвидит худший экономический спад со времен Великой депрессии

ТАСС08:01
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Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Общество

СК возбудил три новых уголовных дела за фейки о коронавирусе

Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела за распространение фейков о COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 13:35
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:03
Общество

Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
REGNUM 13:38
Здоровье

Глава Минздрава запретил россиянам самолечение от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц.
News.ru 14:34
Единоборства

Соратник Макгрегора вступился за Хабиба после срыва боя с Фергюсоном

iReactor 09:46
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Политика

Россия отреагировала на обвинения США в фейках о коронавирусе

Россия с недоумением относится к обвинениям США в распространении фейков о коронавирусе.
Lenta.ru 14:00
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Интернет

Google запретила сотрудникам использовать Zoom

Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
ПРАЙМ 10:51
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° 07:02
Футбол

Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 13:25
Происшествия

Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать

Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:03
Интернет

Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с Linux

В рамках программы Microsoft Insider Preview представители бренда предоставили участникам инициативы оценить тестовую версию нового ПО для Проводника Windows 10.
Дни24 05:13
Общество

Мишустин рассказал, как россиян будут возвращать из-за рубежа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первыми на родину будут возвращаться россияне, уехавшие за границу в 2020 году, а не граждане, которые живут за границей длительное время и "интегрированы в местную жизнь".
РЕН ТВ 12:44
Наука

Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна

Исследователи из Японии получили экспериментальное доказательство гипотезы Альберта Эйнштейна, согласно которой время ускоряется при ослаблении гравитации.
Planet Today 06:26
Шоу-бизнес

Игорь Николаев пошел на поправку после пневмонии

Отмечается, что два теста на коронавирус, которые Николаев сдавал при поступлении в больницу, оказались отрицательными.
Восток-Медиа 11:35
Кино

Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Piter.tv вчера в 05:11
Общество

Нашествие хамсы на поселок в Крыму сняли на видео

В поселке Черноморское в Крыму произошло нашествие хамсы. Очевидцы сняли случившееся на видео, записи были опубликованы в Instagram.
Lenta.ru 05:06
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Происшествия

Захвативший заложников в Пятигорске мужчина задержан

Что сподвигло мужчину взять в заложники сестру и ее детей, остается неизвестным.
Вести.Ru 10:46
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru 07 апреля в 16:37
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru 07:25
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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