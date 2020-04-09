Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Энергетика Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.

Общество В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Общество Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.

Политика Путин уволил замглавы МВД Александра Романова Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.

Интернет Google запретила сотрудникам использовать Zoom Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Общество Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Происшествия Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Интернет Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с Linux В рамках программы Microsoft Insider Preview представители бренда предоставили участникам инициативы оценить тестовую версию нового ПО для Проводника Windows 10.

Общество Мишустин рассказал, как россиян будут возвращать из-за рубежа Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первыми на родину будут возвращаться россияне, уехавшие за границу в 2020 году, а не граждане, которые живут за границей длительное время и "интегрированы в местную жизнь".

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).