Коронавирус
ТАССМВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%
"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).РБК10:32
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Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
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Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
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Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Общество
Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
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Хорватское издание Advance сравнило количество заразившихся коронавирусом в странах Европы и предположило, какие факторы могли повлиять на уровень смертности от COVID-19 на Востоке и Западе материка.
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Экономика
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Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека
Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
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Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
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МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
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Напомним, что до знакомства с Гуди Грейсом, Кейт встречалась с 23-летним коллегой Мэттом Райфом, а после этого с 25-летним комиком Питом Дэвидсоном.
RuNews24.ru 07:28
Общество
С 19 апреля Польша ослабит введенные из-за коронавируса ограничения
Польша начнет постепенно ослаблять введенные в стране меры в связи с коронавирусом с 19 апреля.
Мой Брянск 12:18
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $30 за баррель.
RT на русском 11:53
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как питаться в самоизоляции
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19.
РЕН ТВ 08:16
Общество
Китайские врачи оценили действия России в борьбе с коронавирусом
Член делегации китайских медэкспертов, руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли заявил, что Правительство РФ и власти Москвы приняли своевременные и эффективные меры для борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:23
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В Петербурге коронавирусом могут переболеть до 120 тысяч человек
Экспертная группа подготовила отчет, в котором изложен прогнозы развития ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Маяк (г. Сосновый Бор) 11:16
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Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
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В Петербурге завели дело против основателя проекта «Омбудсмен полиции»
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о фейке из-за сообщения о заболевших коронавирусом курсантов во «ВКонтакте».
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Власти Кузбасса запретили жителям выезжать из региона
Фото: Денис Воронин / Агентство "Москва" Согласно распоряжению, жителям Кузбасса запрещены поездки за пределы региона, кроме обращения за экстренной медицинской помощью.
Дождь 08:26
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Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене
Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США.
Известия 12 апреля в 23:49
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Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Гаджеты
Google выпустит собственный процессор
Google намерена выпускать смартфоны и ноутбуки, работающие на собственных процессорах.
Lenta.ru 13:30
Футбол
Бразильский тренер Зико сравнил Юрия Жиркова с Месси
Зико говорит, что особенно для команды важен был Жирков, примерно так же, как Месси для «Барселоны».
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Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
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Коммерсантъ 01:48
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
Общество
Мишустин разрешил МЧС и Росгвардии штрафовать нарушителей режима ЧС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого должностные лица МЧС и Росгвардии наделяются правом штрафовать нарушителей правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
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В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых
Новые Известия 06:59