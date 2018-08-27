с чего всё началось

"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 421

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 3,5K

Общество Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 1,2K

Политика СМИ назвало причины разного уровня смертности от COVID-19 в Европе Хорватское издание Advance сравнило количество заразившихся коронавирусом в странах Европы и предположило, какие факторы могли повлиять на уровень смертности от COVID-19 на Востоке и Западе материка.

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,6K

Здоровье Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail. 27

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,3K

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 125

Шоу-бизнес 46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с молодым музыкантом Напомним, что до знакомства с Гуди Грейсом, Кейт встречалась с 23-летним коллегой Мэттом Райфом, а после этого с 25-летним комиком Питом Дэвидсоном.

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 54

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как питаться в самоизоляции Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. 213

Общество Китайские врачи оценили действия России в борьбе с коронавирусом Член делегации китайских медэкспертов, руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли заявил, что Правительство РФ и власти Москвы приняли своевременные и эффективные меры для борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости. 26

Общество Власти Кузбасса запретили жителям выезжать из региона Фото: Денис Воронин / Агентство "Москва" Согласно распоряжению, жителям Кузбасса запрещены поездки за пределы региона, кроме обращения за экстренной медицинской помощью. 80

Политика Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом. 479

Гаджеты Google выпустит собственный процессор Google намерена выпускать смартфоны и ноутбуки, работающие на собственных процессорах.

Футбол Бразильский тренер Зико сравнил Юрия Жиркова с Месси Зико говорит, что особенно для команды важен был Жирков, примерно так же, как Месси для «Барселоны».

Общество Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН. 887