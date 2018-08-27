Коронавирус

ВедомостиВедомостиМВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

Сильнее всего меры борьбы с пандемией скажутся на экономике Италии – ВВП этой страны сократится на 9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Также пострадавшая серьезно из-за коронавируса экономика Испании уменьшится, по прогнозу МВФ, на 8%.
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного
 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
РБК10:32

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В МВФ предсказали серьезное замедление российской экономики

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Великая самоизоляция: экономике предрекли худшую рецессию за 90 лет

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МВФ оценил в 5,5% глубину падения российского ВВП. Мировая экономика сократится на 3%

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МВФ прогнозирует самый резкий спад мировой экономики со времен Великой депрессии

Коммерсантъ11:43

МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

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МВФ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 5,5%

Взгляд.ру08:55

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

ТАСС08:41
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
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Политика

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Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

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Один военный погиб, 8 пострадали при взрыве на учениях ВСУ в Донбассе

Один военнослужащий погиб, еще восемь пострадали в результате взрыва на полигоне в Донецкой области. Об этом сообщает "Украинская правда".
РЕН ТВ 11:55
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Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил СК прекратить проверку в отношении руководства больницы в Уфе, пациенты и сотрудники которой заразились коронавирусом.
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Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

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Известная телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира Инстаграм рассказала о том, что потеряла ребенка.
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Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.
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Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
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Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия

На втором месте среди самых популярных треков десятилетия — песня Rolling In The Deep певицы Адель.
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Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
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Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
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REGNUM 12 апреля в 16:35
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Политика

МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников

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Общество

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В условиях пандемии вируса COVID-19 и введенных ограничительных мер 12% москвичей остались без работы, следует из опроса исследовательского центра «Ромир».
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Общество

С 19 апреля Польша ослабит введенные из-за коронавируса ограничения

Польша начнет постепенно ослаблять введенные в стране меры в связи с коронавирусом с 19 апреля.
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Общество

В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек

В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
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Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую

Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

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Авто

В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta

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Экс-секретарь СНБО Турчинов пообещал вернуть Крым Украине

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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

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