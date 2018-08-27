с чего всё началось

Сильнее всего меры борьбы с пандемией скажутся на экономике Италии – ВВП этой страны сократится на 9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Также пострадавшая серьезно из-за коронавируса экономика Испании уменьшится, по прогнозу МВФ, на 8%.

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Энергетика Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель. 24

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Происшествия Один военный погиб, 8 пострадали при взрыве на учениях ВСУ в Донбассе Один военнослужащий погиб, еще восемь пострадали в результате взрыва на полигоне в Донецкой области. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 399

Армия и оружие Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа. 6

Политика МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России, они прибыли туда в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. 68

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Авто В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия.

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Шоу-бизнес Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях. 3