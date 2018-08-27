Коронавирус
ВедомостиМВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
Сильнее всего меры борьбы с пандемией скажутся на экономике Италии – ВВП этой страны сократится на 9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Также пострадавшая серьезно из-за коронавируса экономика Испании уменьшится, по прогнозу МВФ, на 8%.
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).РБК10:32
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Общество
Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей
Что происходит 04:29
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
RT на русском 08:20
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Энергетика
Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель
Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
Армия и оружие
Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию
Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ 12 апреля в 23:41
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Происшествия
Один военный погиб, 8 пострадали при взрыве на учениях ВСУ в Донбассе
Один военнослужащий погиб, еще восемь пострадали в результате взрыва на полигоне в Донецкой области. Об этом сообщает "Украинская правда".
РЕН ТВ 11:55
Здоровье
Рошаль просит СК прекратить проверку больницы в Уфе, в которой люди заражены коронавирусом
Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил СК прекратить проверку в отношении руководства больницы в Уфе, пациенты и сотрудники которой заразились коронавирусом.
ТАСС 10:18
Футбол
Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка
Известная телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира Инстаграм рассказала о том, что потеряла ребенка.
Стерлеград 04:30
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.
Газета.Ru 10:24
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Музыка
Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия
На втором месте среди самых популярных треков десятилетия — песня Rolling In The Deep певицы Адель.
В курсе.ру 08:41
Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Политика
МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников
В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России, они прибыли туда в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 12:01
Общество
«Ромир»: из-за коронавируса 12% москвичей потеряли работу
В условиях пандемии вируса COVID-19 и введенных ограничительных мер 12% москвичей остались без работы, следует из опроса исследовательского центра «Ромир».
Коммерсантъ 10:37
Общество
С 19 апреля Польша ослабит введенные из-за коронавируса ограничения
Польша начнет постепенно ослаблять введенные в стране меры в связи с коронавирусом с 19 апреля.
Мой Брянск 12:18
Общество
В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек
В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую
Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
ToDay News Ufa 10:20
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Авто
В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta
Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия.
SpeedMe 11:40
Общество
В Саратовской области разрешат работать парикмахерским
В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
Saratovnews 11:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
Политика
Экс-секретарь СНБО Турчинов пообещал вернуть Крым Украине
Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс.
ФАН вчера в 03:24
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20