Коронавирус
РБКМВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии
«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
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Хуже только Великая депрессия — МВФ оценил падение экономики из-за пандемии
ИА Красная Веснавчера в 11:02
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 00:40, Ашберн
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Известия вчера в 19:39
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ вчера в 14:15
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Происшествия
Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву
Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.
Москва 24 вчера в 18:41
Политика
Генсек ООН осудил решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что президент США Дональд Трамп выбрал неподходящее время для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
VSE42.RU вчера в 23:39
Космос
В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения
В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Экономика
Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости вчера в 03:59
Общество
Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл вчера в 03:15
Общество
Врач рассказал об опасности самодельного антисептика
"Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса", - объяснил врач.
РИА Новости вчера в 23:05
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года снизилась на 5,5 процентов и составила 29,94 доллара за баррель.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:58
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
Подробнее о требованиях банков и мерах властей по поддержке ипотеки читайте в материале "РБК Pro" Кто поднял порог первоначального взноса "Открытие", Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК 00:00
Здоровье
Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем
Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Известия вчера в 20:53
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Ипотека в самоизоляции: что будет со ставками и ценами на жилье после кризиса
Падение цен на нефть, обвал национальной валюты и самоизоляция сказались на рынке жилья и ипотеки.
НГС вчера в 22:00
Авто
В России начали массово дорожать автомобили
Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня вчера в 00:29
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Кино
Как проходили съемки «Зулейха открывает глаза»
По сюжету фильма «Зулейха открывает глаза» территория Казанского Кремля была точкой отправки на каторжные работы.
Вести Татарстан вчера в 15:45
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Футбол
«Надеюсь, Каррера рано или поздно вернется в «Спартак». Кафельников — о коронавирусе, пропускном режиме в Москве и футболе
Да «Спартак», вроде, не особо и зарабатывает.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Здоровье
Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии
Как сообщает ToDay News Ufa, на YouTube-канале доктор и телеведущий Евгений Комаровский озвучил причину высокого уровня гибели итальянцев от коронавируса: это неконтролируемый прием антибиотиков, это спровоцировало устойчивость микроорганизмов к лекарствам.
ToDay News Ufa вчера в 12:07
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Происшествия
Минэкологии Якутии разыскивает героев скандального видео
Evo-rus.com вчера в 23:48
Футбол
Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг
РИА Новости 13 апреля в 16:30
Здоровье
В России оценили готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Минздрав РФ оценил готовность регионов страны к приему пациентов с новым типом коронавируса COVID-19.
Свободная Пресса вчера в 23:27
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа
Ореанда-Новости вчера в 11:05
Космос
Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс
ТагилСити.ру 12 апреля в 01:54