с чего всё началось

Напомним, что еще в начале 2020 года никто и не предполагал, что новый коронавирус, зарегистрированный в Китае, приведет к самому масштабному экономическому кризису со времен окончания Второй мировой войны. Тогда, по прогнозу МВФ, ВВП России должен был вырасти в 2020 году на 1,9%.

МВФ: экономика России в 2020 году упадет на 5,5%

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса. 1,2K

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Общество Правительству разрешат менять условия сдачи формы СЗВ-ТД В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается наделение Правительства РФ полномочиями устанавливать в 2020 году сроки и порядок предоставления работодателями в ПФР сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц. 6

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Авто Началась сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью В оправившемся от вспышки коронавируса Китае началось серийное производство модели Byton M-Byte, которая примечательна своей приборной панелью с интегрированным 48-дюймовым дисплеем. 1

Общество В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом В Москве скончались ещё 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. 437

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