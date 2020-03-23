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Lenta.ruLenta.ruМВФ предупредил о глобальной рецессии

Георгиева оценила перспективы глобального роста в этом году как отрицательные. По ее словам, рецессия может быть такой же, как во время мирового финансового кризиса в 2009 году, и даже хуже. «Экономическое воздействие будет и будет серьезным», — подчеркнула она.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъвчера в 13:58

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В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

RT на русскомвчера в 13:35

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

РБКвчера в 15:24

МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

Коммерсантъвчера в 13:58

Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

ТАССвчера в 13:48

МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

Газета.Ruвчера в 17:18

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфаксвчера в 13:22

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новостивчера в 13:30
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100 лет назад красные отбили у белых Владикавказ

Как белые пришли в Грозный и Владикавказ Владикавказ перешел под контроль белых в январе 1919 года.
Газета.Ru 02:23
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69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
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Структура Сбербанка и Cognitive Technologies создала полигон для беспилотной сельхозтехники

Коммерсантъ 01:00
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В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева.
Piter.tv вчера в 08:09
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Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
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В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
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Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости 22 марта в 16:55
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписано 70 человек за сутки

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписаны 70 человек, сообщил главный врач больницы №40 Денис Проценко.
Коммерсантъ 02:19
Общество

Вратарь «Уфы» Беленов недоволен поправками в конституцию РФ

Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал о своём отношении к пенсии и поправкам в конституцию РФ.
ГЛАС.RU 01:17
Армия и оружие

Военные сны американцев. Как в США снимают видео с уничтожением ЗРК С-400

Журналисты портала Defence Blog заметили на видео демонстрацию уничтожения ракетного комплекса "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", который его прикрывает.
BaltNews.lt 22 марта в 15:00
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

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Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета 22 марта в 23:03
Политика

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Комсомольская правда вчера в 17:35
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Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:52
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Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Экономика

Ювелирные сети сокращают бизнес

Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
Коммерсантъ вчера в 15:34
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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
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Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

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Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:48
Космос

В NASA завершили 17-летнюю миссию по изучению Солнца

РЕН ТВ вчера в 11:40
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