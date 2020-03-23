Коронавирус
Lenta.ruМВФ предупредил о глобальной рецессии
Георгиева оценила перспективы глобального роста в этом году как отрицательные. По ее словам, рецессия может быть такой же, как во время мирового финансового кризиса в 2009 году, и даже хуже. «Экономическое воздействие будет и будет серьезным», — подчеркнула она.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъвчера в 13:58
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Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
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