Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ремарки главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран G20.
Читать в источнике
Комментировать72
с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъ13:58

Подробнее о событии

В МВФ предупредили о глобальной рецессии

Московский Комсомолец18:37

Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

ТАСС13:48

МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

Коммерсантъ13:58

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

РБК15:24

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

RT на русском13:35

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфакс13:22

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новости13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru 19:42
Политика

В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России

В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
МордовМедиа 17:50
Игры

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Инфорос 12:03
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

РБК 20:34
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Радио Зенит 05:06
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 06:23
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета 10:29
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Вести.Ru 21:46
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали условие появления иммунитета к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила руководитель ведомства.
URA.Ru 14:11
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Технологии

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
РИА Новости 20:27
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Политика

В Италию прибыл последний российский военный самолет

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
РИА Новости 18:15
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
REGNUM 03:32
Общество

Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома

1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.
Lenta.ru 04:04
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 15:15
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Дни24 10:11
Шоу-бизнес

Marvel может расстаться с Осой из-за скандала вокруг карантина

Газета.Ru 23:20
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко поделилась умилительным фото обнимающихся дочерей

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко накануне опубликовала в своем микроблоге в Instagram умилительное фото, от которого поклонники звездной пары пришли в восторг.
Вокруг ТВ 20:49
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

РИА Новости 16:09
Гаджеты

Характеристики нового смартфона ZTE Axon 11 раскрыты в Сети

Astera вчера в 14:47
Армия и оружие

Американский журналист нашел единственный недостаток у Ту-160

Обозреватель издания Калеб Ларсон в своей статье отмечает, что Ту-160 "Белый лебедь" или по классификации НАТО "Блэкджек" способен нести до 40 тонн полезного груза - как обычных бомб, так и ядерных.
РЕН ТВ вчера в 03:40
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Политика

США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд

Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
RT на русском 19:30
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости 22:14
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное