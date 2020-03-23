Коронавирус
RT на русскомВ МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ремарки главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран G20.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъ13:58
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