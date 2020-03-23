Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ремарки главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран G20.
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В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъ13:58

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В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

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МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

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МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

Коммерсантъ13:58

Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

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МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

Газета.Ru17:18

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфакс13:22

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новости13:30
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Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
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Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

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Общество

Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Городской телеканал (Брянск) 21 марта в 05:11
Здоровье

В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:57
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:27
Здоровье

В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 19:36
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:18
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
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Пустые полки

Ваши действия преведут к пустым полкам 90х.
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Новый гироскоп оказался в 10 тыс. раз точнее аналогов

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Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 15:15
Гаджеты

Xiaomi возродит флагманский смартфон Mi 6

Китайская компания Xiaomi планирует выпустить обновленную версию смартфона Mi 6, официальная презентация которого состоялась еще три года тому назад.
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Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:45
Общество

В Чечне запретили свадьбы в ресторанах из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграмм-канале о запрете на проведении массовых мероприятий.
Аргументы недели 14:50
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
РИА Новости 21:09
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Футбол

Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона

Тренеры клубов Российской премьер-лиги выбрали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в текущем сезоне, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 15:28
Гаджеты

Стартовали предварительные заказы на Xiaomi Redmi Note 9S

По последним данным, Redmi Note 9S является глобальной версией ранее представленного смартфона Redmi Note 9 Pro.
Piter.tv 13:48
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Экономика

Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Известия 17:01
Экономика

Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета

Расходы федерального бюджета в этом году запланированы в объеме 20,6 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях.
РБК 12:22
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Вести.Ru 21:46
Кино

Warner Bros. ищет актёра на главную роль в будущих фильмах «Аквамен»

Лос-Анджелес, США, 22 марта 2020, 21:26 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. уже начала искать актёра на главную роль в будущих фильмах, которые будут создаваться в рамках франшизы «Аквамен».
REGNUM вчера в 14:26
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