Коронавирус
RT на русскомВ МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ремарки главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран G20.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъ13:58
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Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Космос
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов
Общество
Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Здоровье
В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты
В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Футбол
Пустые полки
Ваши действия преведут к пустым полкам 90х.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Гаджеты
Xiaomi возродит флагманский смартфон Mi 6
Китайская компания Xiaomi планирует выпустить обновленную версию смартфона Mi 6, официальная презентация которого состоялась еще три года тому назад.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В Чечне запретили свадьбы в ресторанах из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграмм-канале о запрете на проведении массовых мероприятий.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь
Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Футбол
Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона
Тренеры клубов Российской премьер-лиги выбрали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в текущем сезоне, пишут «Известия».
Гаджеты
Стартовали предварительные заказы на Xiaomi Redmi Note 9S
По последним данным, Redmi Note 9S является глобальной версией ранее представленного смартфона Redmi Note 9 Pro.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Экономика
Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума
Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Экономика
Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета
Расходы федерального бюджета в этом году запланированы в объеме 20,6 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях.
Финансы
Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке
Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Кино
Warner Bros. ищет актёра на главную роль в будущих фильмах «Аквамен»
Лос-Анджелес, США, 22 марта 2020, 21:26 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. уже начала искать актёра на главную роль в будущих фильмах, которые будут создаваться в рамках франшизы «Аквамен».