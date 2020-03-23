Коронавирус
ИзвестияМВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году
Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник, 23 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъвчера в 13:58
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Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Общество
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Таиланд собирается ввести в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр и министр обороны королевства Прают Чан-Оча.
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ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
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Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Поморье на 45% превысила эпидпорог
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Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Экономика
В России легализуют криптовалюты. Но только в «регуляторной песочнице»
В России создадут «регуляторные песочницы», в рамках которых будут легализованы блокчейн и криптовалюты.
Общество
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Общество
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Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Политика
Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Финансы
Курс рубля растет на открытии торгов
На торгах на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,2%, до $28,2 за баррель.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина
Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.
Общество
Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
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Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня
ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.
Шоу-бизнес