с чего всё началось

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник, 23 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Общество Таиланд введет чрезвычайное положение из-за коронавируса Таиланд собирается ввести в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр и министр обороны королевства Прают Чан-Оча.

Происшествия ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.

Происшествия Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.

Общество Российским регионам поручили ограничить посещение церквей и мечетей Как пишет РБК, рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, дала задание проработать этот вопрос с главами основных религиозных конфессий.

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Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Финансы Курс рубля растет на открытии торгов На торгах на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,2%, до $28,2 за баррель.

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Общество В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.