Коронавирус

ИзвестияИзвестияМВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник, 23 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъвчера в 13:58

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МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

Газета.Ruвчера в 17:18

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

RT на русскомвчера в 13:35

МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

Коммерсантъвчера в 13:58

Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

ТАССвчера в 13:48

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

РБКвчера в 15:24

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфаксвчера в 13:22

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новостивчера в 13:30
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Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
ВашГород.ру вчера в 22:28
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Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек

Коммерсантъ 02:19
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Общество

Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 73 человек

На Украине зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране находится 73 заболевших.
Life.ru 22 марта в 17:24
Общество

Таиланд введет чрезвычайное положение из-за коронавируса

Таиланд собирается ввести в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр и министр обороны королевства Прают Чан-Оча.
РЕН ТВ 04:02
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Поморье на 45% превысила эпидпорог

В Архангельске на прошлой неделе зарегистрировано 4861 случайев ОРВИ и 15 случаев гриппа.
Аргументы и Факты - Архангельск вчера в 10:38
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Экономика

В России легализуют криптовалюты. Но только в «регуляторной песочнице»

В России создадут «регуляторные песочницы», в рамках которых будут легализованы блокчейн и криптовалюты.
РБК 04:06
Общество

Российским регионам поручили ограничить посещение церквей и мечетей

Как пишет РБК, рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, дала задание проработать этот вопрос с главами основных религиозных конфессий.
Эхо Москвы 03:31
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета вчера в 10:29
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru вчера в 04:00
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 05:08
Финансы

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
RT на русском 03:11
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика

Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Lenta.ru 03:35
Финансы

Курс рубля растет на открытии торгов

На торгах на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,2%, до $28,2 за баррель.
Коммерсантъ 03:06
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса

Российская газета вчера в 10:40
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.
REGNUM 02:32
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Наука

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
РЕН ТВ вчера в 08:04
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
ТАСС 02:33
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня

ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.
Сегодня.ру 03:14
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»

РИА Новости вчера в 23:27
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