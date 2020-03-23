Коронавирус

vtomske.ruvtomske.ruГлава МВФ предупредила о глобальной рецессии мировой экономики

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2020 году мировую экономику ждет не менее глубокая рецессия, чем в 2008-м. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъвчера в 13:58

Подробнее о событии

МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

Газета.Ruвчера в 17:18

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

РБКвчера в 15:24

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфаксвчера в 13:22

Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

ТАССвчера в 13:48

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

RT на русскомвчера в 13:35

МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

Коммерсантъвчера в 13:58

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новостивчера в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

В России число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 71, общее число зараженных COVID-19 на сегодняшний день достигло 438 человек.
Новый День вчера в 02:47
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала о наркотической зависимости

Вечерняя Москва 00:55
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:39
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом на Кубани не изменилось

В больницах Краснодарского края лечение от коронавируса проходят четыре человека, число заболевших не изменилось.
ЮГ Times 03:08
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Джонсон объявил в Великобритании карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время обращения к нации объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина из-за распространения нового коронавируса.
Российская газета вчера в 17:32
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:41
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
News.ru вчера в 18:26
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество

Российским регионам поручили ограничить посещение церквей и мечетей

Как пишет РБК, рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, дала задание проработать этот вопрос с главами основных религиозных конфессий.
Эхо Москвы 03:31
Общество

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Газета.Ru вчера в 09:27
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК вчера в 04:02
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек

Коммерсантъ 02:19
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Политика

Жители Италии сменили флаги ЕС на российский триколор

Жители Италии выразили свою благодарность России и лично Главе государства Владимиру Путину за помощь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, заменив флаг Евросоюза российским триколором.
Evo-rus.com 03:49
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Энергетика

Сечин оценил готовность «Роснефти» к падению цен на нефть

Глава «Роснефти» Игорь Сечин оценил готовность компании к падению цен на нефть из-за распада сделки ОПЕК+.
ФАН 20 марта в 19:23
Здоровье

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Известия 01:02
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ всем желающим

Pornhub объявил, что на ресурсе открыт бесплатный премиум-доступ для желающих из всех стран мира из-за пандемии китайского коронавируса.
Lenta.ru 03:42
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Организаторы "Евровидения-2020" рассматривают возможность проведения конкурса, отмененного из-за коронавируса, в режиме онлайн.
Piter.tv вчера в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное