с чего всё началось

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2020 году мировую экономику ждет не менее глубокая рецессия, чем в 2008-м. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Общество Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438 В России число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 71, общее число зараженных COVID-19 на сегодняшний день достигло 438 человек.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Финансы Рубль падает на открытии торгов Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Джонсон объявил в Великобритании карантин Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время обращения к нации объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина из-за распространения нового коронавируса.

Общество Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.

Происшествия Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.

Политика Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17 Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.

Происшествия ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.

Политика В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.

Общество Российским регионам поручили ограничить посещение церквей и мечетей Как пишет РБК, рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, дала задание проработать этот вопрос с главами основных религиозных конфессий.

Общество Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.

Общество В Москве отменили льготный проезд для школьников На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.

Экономика Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

Политика Жители Италии сменили флаги ЕС на российский триколор Жители Италии выразили свою благодарность России и лично Главе государства Владимиру Путину за помощь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, заменив флаг Евросоюза российским триколором.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Здоровье Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.