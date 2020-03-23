с чего всё началось

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник, 23 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Экономика Российская пшеница стала дороже нефти Российская пшеница стала дороже нефти, средние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей.

Энергетика Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.

Политика Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.

Экономика Подорожавшие услуги обеспечили рост доходов частных клиник У "Медси" в третьем квартале 2019 года средний чек составил 2,3 тыс. руб. У клиник "Мать и дитя" только у амбулаторных услуг этот показатель был в 2018 – 2019 годах на одном уровне — 2,9 тыс. руб. Ежегодный прирост платных пациентов участники исследования оценили в 10 – 25%, он может различаться в зависимости от конкретных медицинских направлений.

Финансы Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

Политика Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экономика Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Общество Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество Титов направил ВС проект по передаче экономических дел суду присяжных Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил журналистам, что направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву законопроект, касающийся передачи экономических дел на рассмотрение суда присяжных.

Игры Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.

Энергетика Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.