Коронавирус
RT на русскомВ МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ремарки главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран G20.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъ13:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Космос
25 лет назад Валерий Поляков совершил самый продолжительный полет
25 лет назад российский космонавт установил новый мировой рекорд по длительности нахождения на орбите.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Игры
Российский сервис NVIDIA GeForce Now сделали бесплатным на месяц
Москва, 23 марта 2020, 16:09 — REGNUM Бесплатным для всех пользователей сроком на один месяц сделали игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA в России в поддержку геймеров, вынужденных находиться на карантине из-за мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.
Космос
Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео
Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»
Некоторые эксперты называют его «европейским ответом» российской «Армате».
Кино
Время малых экранов. Мировая индустрия кино терпит огромные убытки
Крупнейшие студии переносят самые ожидаемые премьеры. Так, отложен до ноября выход новой ленты о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Здоровье
В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Общество
С лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Интернет
Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео
Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
Происшествия
Россиянин с коронавирусом находится на Кубе в критическом состоянии
На Кубе у россиянина диагностировали коронавирус, сейчас он находится в критическом, но стабильном состоянии, сообщает газета Prensa Latina со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Здоровье
В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты
В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Политика
Посольство в США призвало HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посольство России в США призвало главу Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать людей о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Здоровье
Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Общество
В Чечне запретили свадьбы в ресторанах из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграмм-канале о запрете на проведении массовых мероприятий.
Авто
«АвтоВАЗ» опроверг информацию о переезде Chevrolet Niva
Еще в конце прошлого года стало известно, что отечественный концерн купил долю в совместном предприятии с «General Motors», получив единоличные права на внедорожник Chevrolet Niva.
Общество
США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом
Новый Калининград Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса СOVID-19, пишет в воскресенье, 22 марта, РИА Новости.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Кино
Определен фильм с наибольшим количеством бранных слов
Голливудский фильм «Волк с Уолл-стрит» с участием Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Мэттью Макконахи возглавил рейтинг иностранных кинокартин с наибольшим количеством бранных слов.
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь
Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
Общество
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.