с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ремарки главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран G20.

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

Общество В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Игры Российский сервис NVIDIA GeForce Now сделали бесплатным на месяц Москва, 23 марта 2020, 16:09 — REGNUM Бесплатным для всех пользователей сроком на один месяц сделали игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA в России в поддержку геймеров, вынужденных находиться на карантине из-за мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

Космос Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.

Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Интернет Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.

Происшествия Россиянин с коронавирусом находится на Кубе в критическом состоянии На Кубе у россиянина диагностировали коронавирус, сейчас он находится в критическом, но стабильном состоянии, сообщает газета Prensa Latina со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Здоровье В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Здоровье Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет «Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Авто «АвтоВАЗ» опроверг информацию о переезде Chevrolet Niva Еще в конце прошлого года стало известно, что отечественный концерн купил долю в совместном предприятии с «General Motors», получив единоличные права на внедорожник Chevrolet Niva.

Общество США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом Новый Калининград Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса СOVID-19, пишет в воскресенье, 22 марта, РИА Новости.

Кино Определен фильм с наибольшим количеством бранных слов Голливудский фильм «Волк с Уолл-стрит» с участием Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Мэттью Макконахи возглавил рейтинг иностранных кинокартин с наибольшим количеством бранных слов.

Происшествия В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.