Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ремарки главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран G20.
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В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъ13:58

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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Прибывшие из Таиланда на Камчатку туристы прошли санитарный контроль

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Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий в ходе очередного брифинга сообщил, что военнослужащий ВСУ, находившийся под действием психотропных веществ, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого получил черепно-мозговую травму водитель гражданского автомобиля.
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