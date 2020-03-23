с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ремарки главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран G20.

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

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