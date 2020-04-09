В 2020 году мир ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии. Такой мрачный прогноз озвучила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

МВФ предупредил о худшем спаде со времен Великой депрессии

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