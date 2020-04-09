Экономика
Вести.RuМВФ предупредил о худшем спаде со времен Великой депрессии
В 2020 году мир ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии. Такой мрачный прогноз озвучила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
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МВФ предрек худший экономический кризис со времен Великой депрессии
Московский Комсомолец09 апреля в 08:15
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Религия
Сегодня православные верующие отмечают Лазареву субботу
11 апреля православные верующие отмечают Лазареву субботу и вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря.
Интересант 04:01
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Футбол
Владимир Быстров рассказал о своем конфликте с Артемом Дзюбой
Экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров рассказал о произошедшем у него конфликте с Артемом Дзюбой еще во время их совместной игры в московском «Спартаке».
Петербургский дневник вчера в 03:28
Общество
В Ленинградской области за сутки выявили пять новых случаев коронавируса
Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 11:00 — REGNUM За минувшие сутки, 10 апреля, в Ленинградской области подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:00
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова попала в больницу с новорожденным сыном
Интернет-модель Оксана Самойлова, попала в медучреждение вместе со своим малышом Давидом.
Discover24 04:15
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от коронавируса
Эксперт подчеркнул, что речь идет о ДНК-вакцине, которая является "очень безопасной".
РИА Новости 00:27
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Общество
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах.
Российская газета 04:15
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
В Крыму отложили назначение штрафов за нарушение режима самоизоляции
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система штрафов за нарушение всеобщего режима самоизоляции отложена до 15 апреля, до этого будут вестись профилактические беседы.
РИА Новости 04:29
Общество
В США нашли способы наказать Китай за коронавирус
Один из ключевых вопросов, которые волнуют американский истеблишмент во время пика эпидемии в США, сводится к тому, как взыскать с Китая убытки, которые и его страна, и мировое сообщество понесли из-за распространения коронавируса нового типа.
News.ru 09 апреля в 13:19
Политика
США введут санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан
Дональд Трамп подписал указ о санкциях против стран, которые отказываются или безосновательно откладывают возврат своих граждан из США.
НТВ 03:19
Футбол
В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя
Soccer.ru 09 апреля в 06:19
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек
Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 03:05
Общество
Девятиклассникам разрешили не сдавать экзамены по выбору
Экзамены по двум предметам по выбору Рособрнадзор предложил отменить.
Омск здесь 09 апреля в 10:44
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Общество
В Москве ввели новые ограничительные меры
РБК вчера в 14:06
Общество
В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
Восемь человек с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 16:34
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись поддельным алкоголем
В удмуртском городе Сарапул шесть человек скончались, отравившись поддельным алкоголем.
Газета.Ru 03:46
Общество
В России за сутки число заражённых коронавирусом увеличилось на 1667
За сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 1667 и достигло 13 584.
RT на русском 04:21
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 08 апреля в 09:01
Общество
В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом
В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».
РБК 03:08
Происшествия
Пожар в колонии в Ангарске потушен
Пожар в колонии в Ангарске Иркутской области потушен, сообщили городские власти 11 апреля.
Известия 02:54
Армия и оружие
В результате нападения украинских военных в ДНР погиб один человек
В результате нападения украинских военных в районе поселка Широкая Балка погибла девушка, еще один человек получил ранения.
Российская газета вчера в 02:16