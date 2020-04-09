В 2020 году мир ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии. Такой мрачный прогноз озвучила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

МВФ предупредил о худшем спаде со времен Великой депрессии

Транспорт Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 1,9K

Общество Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете». 2,4K

Общество Случаи заражения зафиксированы в 11 районах Курской области Коронавирус в Курской области зафиксирован у 42 человек по состоянию на 11 апреля. Случаи заражения зафиксированы в 11 районах области. 7

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4,1K

Происшествия Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ. 10

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга. 68

Армия и оружие В Вооруженных силах Украины один человек умер от коронавируса "На 07.00 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный", - говорится в сообщении.

Религия РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности. 319

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 140

Армия и оружие ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб. 15

Энергетика Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая. 568

Здоровье Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ. 148

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 122

Происшествия В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб. 20

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 25

Происшествия В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.