Экономика
Вести.RuМВФ предупредил о худшем спаде со времен Великой депрессии
В 2020 году мир ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии. Такой мрачный прогноз озвучила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
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МВФ предрек худший экономический кризис со времен Великой депрессии
Московский Комсомолец09 апреля в 08:15
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Транспорт
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 13:41
Происшествия
Россиянка убила мужа в ожидании результатов теста на коронавирус
Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине.
Lenta.ru 13:28
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса
Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM вчера в 23:41
Общество
В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
ТАСС вчера в 09:03
Общество
Случаи заражения зафиксированы в 11 районах Курской области
Коронавирус в Курской области зафиксирован у 42 человек по состоянию на 11 апреля. Случаи заражения зафиксированы в 11 районах области.
Регион online 13:31
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя
Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.
Интерфакс 14:39
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
Армия и оружие
В Вооруженных силах Украины один человек умер от коронавируса
"На 07.00 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:42
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели вчера в 11:55
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ 11:58
Гаджеты
Столешницы корпусов Lian Li DK-05F и DK-04F изготовлены из электрохромного стекла
Новые модели называются DK-05F и DK-04F. Их отличительной чертой являются столешницы из электрохромного стекла.
iXBT.com вчера в 06:11
Музыка
Российские артисты записали песню в благодарность врачам
Группа "Несчастный случай" и другие российские артисты совместно записали песню "Люди в белых халатах".
РИА Новости 13:39
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Политика
Песков заявил, что здоровье Путина отменное
Песков отметил, что Путин, переключившись на формат видеоконференций, также проводит отдельные встречи очно.
ТАСС 07:12
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Происшествия
В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
Общество
Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества
Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь.
РБК 14:35
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Игры
Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X
CyberSport.ru вчера в 00:43
Происшествия
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Игры
Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация
Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM 00:02