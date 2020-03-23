Коронавирус
Мой БрянскМВФ предупредил о серьезной рецессии в мировой экономике
В этом году из-за коронавируса мировую экономику ожидает серьёзная рецессия, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). Как полагают в организации, рецессия может быть такой же или даже более серьёзной, чем была во время финансового кризиса 2008 года.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъвчера в 13:58
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На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв
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Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
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В компании Huawei отчитались об установке своей фирменной оболочки EMUI 10 на более чем 100 млн устройств.
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