Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскМВФ предупредил о серьезной рецессии в мировой экономике

В этом году из-за коронавируса мировую экономику ожидает серьёзная рецессия, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). Как полагают в организации, рецессия может быть такой же или даже более серьёзной, чем была во время финансового кризиса 2008 года.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
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МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

Газета.Ruвчера в 17:18

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

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МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

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Коммерсантъвчера в 13:58

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфаксвчера в 13:22
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Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.
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Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

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Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах

Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом заявили в пресс-службе банка.
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Доллар подешевел до 78,65 рубля

По данным на 11:11 мск, курс доллара составляет 78,81 рубля (-0,73), евро находится на отметке 85,505 (+0,055).
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«В общей сложности в Испании уже 39 763 человека инфицированы коронавирусом, из которых 5,4 тыс. являются представителями медперсонала», — уточнил Симон.
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Project 75: Россия снова может помочь Индии с подводными лодками

Россия рассматривается как один из вероятных участников конкурса о строительстве шести новых подводных лодок Project 75 India.
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В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
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