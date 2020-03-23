с чего всё началось

В этом году из-за коронавируса мировую экономику ожидает серьёзная рецессия, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). Как полагают в организации, рецессия может быть такой же или даже более серьёзной, чем была во время финансового кризиса 2008 года.

МВФ предупредил о серьезной рецессии в мировой экономике

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Происшествия В Татарстане выявили новый случай коронавируса Новый случай заражения коронавирусом выявлен у жительницы Татарстана, вернувшейся из Аргентины транзитом через Москву, она чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

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Происшествия Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.

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Финансы Доллар подешевел до 78,65 рубля По данным на 11:11 мск, курс доллара составляет 78,81 рубля (-0,73), евро находится на отметке 85,505 (+0,055).