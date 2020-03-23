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Газета.RuГазета.RuМВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

В 2020 году мировую экономику ожидает рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже хуже. Такие прогнозы в связи с активным распространением коронавируса делает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
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