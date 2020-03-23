Коронавирус
ИнтерфаксМВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник. "Но мы ожидаем восстановления в 2021 году", - приводятся ее слова в сообщении МВФ.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъ13:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Общество
В Нидерландах решили запретить собираться группам более двух человек
Власти Нидерландов приняли решение запретить проведение публичных встреч и мероприятий сроком до 1 июня 2020 года, а также собираться в группы более двух человек на фоне распространения нового коронавируса.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Экономика
Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств
Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
Экономика
Эксперты: банковская система России сейчас больше готова к шокам, чем в 2008 году
В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года.
Общество
Количество инфицированных коронавирусом в Турции растет
"Число заболевших каронавирусом возросло до 670 человек", - в частности сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Общество
Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей
Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.
Энергетика
Грядущий крах нефтяной империи Персидского залива
Нынешняя ценовая война на рынках нефти лишь приблизит час расплаты для стран Персидского залива с их неустойчивым характером.
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Общество
Андрей Шмаров станет и. о. главного редактора газеты «Ведомости»
Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет один из основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров, сообщает 23 марта сайт издания «Ведомости».
Футбол
Дзюба сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём инстаграме сравнил Ярослава Ракицкого, Малкома, себя, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса с обезьянами.
Общество
Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Технологии
Microsoft оставила Windows 10 без антивируса
Недавнее обновление, выпущенное компанией Microsoft для операционной системы Windows 10, оставило ряд пользователей без «штатного» антивируса Windows Defender (Защитник Windows).
Политика
Песков оценил возможность переноса голосования по Конституции
Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Культура
Сериал «Колл-центр» о заложниках в офисе стартует на ТНТ
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Футбол
Моуринью поработал волонтером, доставляя товары пожилым людям
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принял участие в борьбе с коронавирусом. Португалец поработал волонтером в лондонском боро Энфилд.
Футбол
Marca опубликовала сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке
Испанское издание Marca опубликовало сборную худших трансферов "Реала" в XXI веке с учетом ожидания и цены.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Футбол
РФС подозревает ФК «Урожай» в договорняке
Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку матча 19-го тура ПФЛ «Урожай» — «Интер» (3:0) на предмет неспортивного характера.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка
Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.