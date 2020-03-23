с чего всё началось

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник. "Но мы ожидаем восстановления в 2021 году", - приводятся ее слова в сообщении МВФ.

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

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