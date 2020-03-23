с чего всё началось

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник, 23 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Экономика Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков Системе потребуется еще 1,4 трлн руб. резервов в 2020 г. и 680 млрд руб. на конец 2021 г. Этот сценарий подразумевает, что по итогам 2020 г. банки выйдут фактически «в ноль», показав 2 млрд руб. убытка, а в 2021 г. – 933 млрд руб. прибыли (до налогов).

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Игры В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2 Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).

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Технологии Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

Здоровье На Украине выявили десять новых случаев коронавируса На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Здоровье О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.

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Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

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Политика La Stampa (Италия): Москва отправляет в Италию вирусологов, военных врачей и медицинское оборудование (La Stampa) Путин в ходе продолжительного телефонного разговора с Конте пообещал поддержку и приказал уже днем отправить в Италию девять самолетов Россия отправит вирусологов, военных врачей и оборудование различного рода в Италию в рамках оказания помощи в борьбе с эпидемией Covid-19.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Биатлон Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.