Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник. "Но мы ожидаем восстановления в 2021 году", - приводятся ее слова в сообщении МВФ.
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В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъ13:58

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МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

Газета.Ru17:18

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

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МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

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МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

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МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфакс13:22

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новости13:30
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Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

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Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
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Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
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Издание speedme.ru сообщает, что производство универсала Lada Vesta SW Sport будет перенесено на июнь, однако не исключено, что данный проект будут отменен по экономическим соображениям.
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Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
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