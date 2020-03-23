Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник. "Но мы ожидаем восстановления в 2021 году", - приводятся ее слова в сообщении МВФ.
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В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

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МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

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Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

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В МВФ предрекли мировой экономике рецессию, как при глобальном кризисе

Газета.Ru13:28

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфакс13:22

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новости13:30
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Политика

Четырнадцатый российский военный самолет отправился в Италию

Газета.Ru 13:06
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Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Армия и оружие

В Сирии блокировали колонну американских военных

Военное дело 10:05
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Радио Зенит 05:06
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Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
РИА Новости 14:38
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
РБК 13:45
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Рыбус: не вижу предпосылок для возобновления РПЛ

Футболист московского «Локомотива» Мацей Рыбус признался, что не верит в возобновление сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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На Ставрополье нарушившую карантин инфекциониста лишили статуса

В Ставропольском крае врача с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать, нарушив тем самым режим карантина, исключили из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края.
RT на русском 13:22
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ 14:00
Политика

Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
РИА Новости 08:31
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«В Европе вечно больше проблем — эмигранты дебоширят, людей насилуют». Беленов о пандемии

Вратарь «Уфы» Александр Беленов поделился мнением о пандемии коронавируса в мире.
Чемпионат 14:30
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 11:53
Происшествия

На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.
Деловая газета. Юг 03:34
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Общество

Отец подростка с коронавирусом извиняется перед ульяновцами

В комментариях под постом все желали сыну Михаила Рожкова скорейшего выздоровления и написали, что извиняться он не должен.
Первый ульяновский портал вчера в 06:08
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Спорт

Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Газета.Ru 15:22
Здоровье

Коронавирус: в Ивановской области закрываются фитнес-центры , бассейны, спортзалы

Меры по противодействию распространению коронавируса в Ивановской области ужесточаются.
IvanovoNews 05:32
Футбол

Тренер «Галатасарая» Фатих Терим заразился коронавирусом

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим сообщил, что болен коронавирусом.
Sports.ru 15:36
Происшествия

Паника и пандемия: что на самом деле происходит на Украине

Количество инфицированных новым коронавирусом к ночи 22 марта на Украине достигло 73 человек, сообщил украинский Минздрав.
Украина.ру 10:35
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Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru 06:14
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В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
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Новый симптом коронавируса обнаружили британские отоларингологи

Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
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В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
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Экономика

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
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Во Внуково приземлился самолёт с застрявшими в Марокко калининградцами

Калининградцев эвакуировали из Марокко спецрейсом Azur Аіr. Boeing 777-300 вылетел в Касабланку в 6:30 по московскому времени.
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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности

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Зеленский перенес весенний призыв в армию

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение перенести весенний призыв на срочную службу в армии.
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