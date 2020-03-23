Коронавирус
ИнтерфаксМВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник. "Но мы ожидаем восстановления в 2021 году", - приводятся ее слова в сообщении МВФ.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъвчера в 13:58
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Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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По данным официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
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Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Общество
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Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области.
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
В Великобритании ввели карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении в Соединенном Королевстве карантина по крайней мере на три недели.
Общество
В ООП предложили возвращать деньги за авиабилет при ЧС
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Политика
Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
Общество
В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе
Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Здоровье
В РФ объявили группы риска по коронавирусу
Практически с первыми жертвами коронавирусной инфекции установили, что большой риск подхватить ее есть у пожилых лиц.
Космос
Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Финансы
Банк России установил курс доллара выше 80 рублей
Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, составляет 45 лет, а средний возраст скончавшихся от инфекции — 82 года.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
Польша не пропустила российские самолеты, летящие в Италию с помощью
Польша запретила российским самолетам, везущим в Италию гуманитарную помощь, вход в свое воздушное пространство.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Здоровье
Главное о коронавирусе в Екатеринбурге: сколько человек контактировали с зараженными и когда их выпишут
За сутки в Свердловской области еще 517 человек проверили на коронавирус.
Армия и оружие