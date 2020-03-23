Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник. "Но мы ожидаем восстановления в 2021 году", - приводятся ее слова в сообщении МВФ.
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В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъвчера в 13:58

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В МВФ предупредили о глобальной рецессии

Московский Комсомолецвчера в 18:37

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

РБКвчера в 15:24

Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

ТАССвчера в 13:48

МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

Коммерсантъвчера в 13:58

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

RT на русскомвчера в 13:35

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфаксвчера в 13:22

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новостивчера в 13:30
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Происшествия

В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Российская газета вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

По данным официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
Инфорос вчера в 12:45
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Общество

Россия вводит временный запрет на экспорт круп

Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
Ведомости вчера в 16:21
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Авто

Geely представил большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Автоновости дня вчера в 05:14
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:54
Политика

В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России

В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
МордовМедиа вчера в 17:50
Здоровье

Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области

Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области.
АСТВ 00:22
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Общество

В Великобритании ввели карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении в Соединенном Королевстве карантина по крайней мере на три недели.
Газета.Ru вчера в 17:00
Общество

В ООП предложили возвращать деньги за авиабилет при ЧС

Объявление о чрезвычайной ситуации в стране прилета может стать причиной возврата полной стоимости билета.
Известия вчера в 19:34
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
News.ru вчера в 18:26
Общество

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
РИА Новости 00:54
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru вчера в 09:49
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости вчера в 13:08
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Здоровье

В РФ объявили группы риска по коронавирусу

Практически с первыми жертвами коронавирусной инфекции установили, что большой риск подхватить ее есть у пожилых лиц.
Независимый публицист вчера в 22:59
Космос

Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС

Snob.ru 21 марта в 06:28
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
Финансы

Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
Газета.Ru вчера в 13:12
Общество

Назван средний возраст погибших от коронавируса

Средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, составляет 45 лет, а средний возраст скончавшихся от инфекции — 82 года.
Что происходит вчера в 11:09
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 06:20
Политика

Польша не пропустила российские самолеты, летящие в Италию с помощью

Польша запретила российским самолетам, везущим в Италию гуманитарную помощь, вход в свое воздушное пространство.
Хакасия-Информ 00:41
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Здоровье

Главное о коронавирусе в Екатеринбурге: сколько человек контактировали с зараженными и когда их выпишут

За сутки в Свердловской области еще 517 человек проверили на коронавирус.
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:36
Армия и оружие

Турция пообещала расширить маршрут патрулирования с РФ трассы в Сирии

РИА Новости вчера в 22:09
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