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РИА Новости
РИА Новости

МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой

Надо отдать должное нашим американским оппонентам: все попытки стран, не входящих в элитно-неоколониальный клуб G7, перехватить контроль над МВФ пока не увенчались успехом, несмотря на то, что определенные подвижки в вопросе увеличения влияния Китая (или даже России) в процессе принятия решений внутри организации все-таки были зафиксированы.В источнике
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АБН

В МВФ намериваются повторить 1944 год и спасти мир

АБН18:51
Царьград

«Лучшее завтра» для них - это нищета для нас: В МВФ придумали, как разорить Россию

Царьградвчера в 13:33
Вечерний курьер

МВФ придумал, как спасти мир: это угрожает нищетой России

Вечерний курьервчера в 10:18
Primpress.ru

В МВФ рассказали, что спасет мир

Primpress.ruвчера в 10:38
РИА Новости

МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой

РИА Новостивчера в 01:00

Каскадеры фильма о Джеймсе Бонде полили улицу «Кока-колой»

Фильмы о Джеймсе Бонде за последние несколько десятилетий включали в себя бесчисленное количество трюков, которые держали зрителей в восторге и напряжении, показывая агента 007 на переднем крае опасности.
Каскадеры фильма о Джеймсе Бонде полили улицу «Кока-колой»
Профиль18 октября в 10:47

Заболевшая коронавирусом Кристина Асмус рассказала об ухудшении состояния

Актуальными новостями о своем самочувствии актриса делится в Instagram Популярная российская актриса Кристина Асмус недавно сообщила поклонникам о том, что она заболела коронавирусом.
Центральная Служба Новостейвчера в 17:05

В РФ рекордно подорожало подсолнечное масло

Цена подсолнечного масла за неделю выросла до 74 175 руб./т, обновив прошлый рекорд в 71 тыс. руб./т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.
Газета.Ruвчера в 16:21

Центробанк попросили продлить «коронавирусные» послабления

Национальная финансовая ассоциации (НФА) предложила Центробанку продлить меры поддержки для граждан и послабления для финансовых организаций как минимум до середины следующего года в связи с новой вспышкой коронавируса.
Известия17:58

Власти Греции возводят заграждение на границе с Турцией для защиты границ ЕС

Официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас сообщил, что власти страны ведут строительство в районе области Эврос на сухопутной границе с Турцией мощного заграждения для укрепления внешних границ Европейского союза.
Инфоросвчера в 08:39

Инвесторы намерены направить 15 млрд рублей в проекты в ТОСЭР «Кувшиново» под Тверью

Порядка 15 млрд рублей планируют направить до 2029 года инвесторы в свои проекты на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Кувшиново" в Тверской области.
ТАССвчера в 13:40

В Москве за год в 1,5 раза выросло число сделок с жильем бизнес-класса

В Москве по итогам третьего квартала 2020 года зарегистрировано около 5,2 тысячи сделок с квартирами и апартаментами бизнес-класса, что в полтора раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.
РИА Новостивчера в 04:59

Лапорт поддержал травмированного ван Дейка

Французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт опубликовал в «твиттере» пост, в котором выразил поддержку защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, который получил повреждение связок коленного сустава в матче пятого тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2) и выбыл на долгий срок.
Чемпионат19:03

США выдвинули обвинения против шестерых россиян за попытку сорвать Олимпиаду в Южной Корее

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против шестерых россиян – якобы "офицеров ГРУ" - в хакерском вмешательстве в зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году и в президентские выборы во Франции в 2017 году.
Газета.Ruвчера в 16:23