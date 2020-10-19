МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
"Высокие цены на углерод", о которых говорит глава МВФ, — это предвестник тех самых "углеродных тарифов", которые Евросоюз периодически угрожает ввести против России в отместку за то, что она имеет наглость иметь свой собственный дешевый газ и свою собственную дешевую нефть.В источнике
С чего всё началось
МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
Судя по заявлениям главы МВФ, крупнейшая наднациональная финансовая организация хотела бы вернуться в 1944 год или как минимум повторить 1944-й под предлогом пандемии Covid-19.
РИА Новостивчера в 01:00
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