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МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой

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"Высокие цены на углерод", о которых говорит глава МВФ, — это предвестник тех самых "углеродных тарифов", которые Евросоюз периодически угрожает ввести против России в отместку за то, что она имеет наглость иметь свой собственный дешевый газ и свою собственную дешевую нефть.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой

Судя по заявлениям главы МВФ, крупнейшая наднациональная финансовая организация хотела бы вернуться в 1944 год или как минимум повторить 1944-й под предлогом пандемии Covid-19.
РИА Новостивчера в 01:00
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Публицист объяснил, как план МВФ по спасению мира угрожает экономике РФ

ФАН11:14
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МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой

РИА Новостивчера в 01:00
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Восстановление мировой экономики может пойти по сценарию 1944 года

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В МВФ намереваются повторить 1944 год и спасти мир

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В МВФ рассказали, что спасет мир

Primpress.ruвчера в 10:38
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МВФ придумал, как спасти мир: это угрожает нищетой России

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МВФ предложил способ избавиться от последствий пандемии

Народные новости04:29

МГТУ имени Баумана закрыли из-за роста заболеваемости COVID-19 среди студентов

10 октября сообщалось, что общежитие Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России закрывается на карантин, который продлится две недели.
Газета.Ru10:38

Полимерная решетка заменит стальную арматуру в бетоне

Исследователи экспериментировали с разной рецептурой, меняя долю полимерных решеток от 19,2% от общего объема бетона до 33,7%. На общие механические свойства конструкции эти изменения особого влияния не оказали.
Хайтек+вчера в 08:12

ЦБ попросили продлить коронавирусные послабления в России

Национальная финансовая ассоциация предложила Центробанку продлить меры поддержки для россиян, а также послабления для финансовых организаций до середины 2021 года в связи с новой вспышкой коронавируса.
ФедералПресс00:20

Witcher 3, Horizon Hero Down, Crysis 3 и другие игры запустили в 8K на RTX 3090

Эксперименту подверглись достаточно требовательные проекты Как сообщает информационный портал "3dnews.ru", создатель YouTube-канала Bang4BuckPC Gamer приобрел топовую RTX 3090 и протестировал ее в современных играх, используя при этом 8К разрешение.
Центральная Служба Новостейвчера в 07:26

Минюст согласовал проект заключения о переводе стрелок в Волгограде

Из текстового сообщения активистов за волгоградское время становится понятно, что федеральное ведомство согласовало проект отрицательного отзыва Правительства РФ на законопроект о переходе Волгоградской области в московский часовой пояс.
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Медведев выступил за обсуждение четырехдневной рабочей недели

Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю необходимо учитывать при обсуждении развития трудового законодательства, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник на форуме "Открытые инновации".
Вести.Ru09:48

США готовы провести срочную встречу с Россией по продлению ДСНВ

Несколько часов назад МИД РФ заявил, что для продления на год Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Москва готова вместе с Вашингтоном «заморозить» количество имеющихся у них ядерных боезарядов.
Коммерсантъ10:16