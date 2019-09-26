Политика

Tochka ZренияTochka ZренияМВФ признал высокий уровень коррупции на Украине

«Рост экономики сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», — говорится в отчете МВФ о положении дел в Украине.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает
 глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБКвчера в 02:25

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Почему МВФ заявил о неэффективности борьбы с коррупцией на Украине

RT на русскомвчера в 18:03

Из-за коррупции и олигархов Украина скатилась в 90-е

Комсомольская правдавчера в 10:50

В МВФ назвали главные проблемы украинской экономики

Rambler News Serviceвчера в 02:21

МВФ назвал помехи для роста экономики Украины

Российская газетавчера в 02:28

Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

РБКвчера в 02:25

МВФ раскритиковал экономику Украины

Московский Комсомолецвчера в 02:46

МВФ назвал главные проблемы экономики Украины

ТАССвчера в 02:12
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Футбол

Футболисты «Монако» разгромили «Брест»

В Монако завершилась встреча восьмого тура чемпионата Франции между одноименной командой и "Брестом".
Вести.Ru 17:10
Происшествия

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

РИА Новости 17:46
Политика

МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана

Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру 12:18
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Авто

Subaru станет дочерней маркой компании Toyota

Toyota планирует увеличить свою долю в Subaru с 17% до более чем 20%.
32CARS.ru вчера в 02:35
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru 05:25
Политика

Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Шоу-бизнес

Волочкова подняла волну паники, намекнув на кончину Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова выложила в своем инстаграме архивное видео со своего выступления в шоу "Ледниковый период", где Анастасия Заворотнюк была ведущей.
Газета.Ru 14:35
Экономика

Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Армия и оружие

Украина раскрыла эффективность американских радаров

Что же касается американских радаров AN/TPQ-53, о которых идет речь в материале, то они предназначены для отслеживания источников артиллерийских и минометных атак на малой дальности.
Дни24 вчера в 11:37
Политика

CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 19:54
Политика

Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Украине

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Украине.
ТАСС 16:13
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Армия и оружие

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Политика

Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости 17:46
Политика

В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну

Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт 06:29
Культура

В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья

Культуромания вчера в 14:49
Футбол

Переход Мамаева в «Ростов» почти согласован

Напомним, что Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» через три дня после того, как отбыл заключение в колонии.
Metaratings вчера в 07:28
Экономика

«Фридом финанс» может купить еще одного брокера

Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости вчера в 13:05
Футбол

Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»

РБК 14:10
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Наука

Математика упростила поиск золота

Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
BitCryptoNews 26 сентября в 08:45
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Единоборства

Александр Емельяненко вызывает на бой Вячеслава Дацика

Inc-news.ru 15:45
Армия и оружие

Поисковики передали немецкое оружие для Главного храма ВС РФ

Победа РФ 04:14
Армия и оружие

Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска

Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер.
Российская газета 17:36
Гаджеты

В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
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