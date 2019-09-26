с чего всё началось

«Рост экономики сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», — говорится в отчете МВФ о положении дел в Украине.

Футбол Футболисты «Монако» разгромили «Брест» В Монако завершилась встреча восьмого тура чемпионата Франции между одноименной командой и "Брестом".

Политика МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Авто Subaru станет дочерней маркой компании Toyota Toyota планирует увеличить свою долю в Subaru с 17% до более чем 20%.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Политика Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Шоу-бизнес Волочкова подняла волну паники, намекнув на кончину Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова выложила в своем инстаграме архивное видео со своего выступления в шоу "Ледниковый период", где Анастасия Заворотнюк была ведущей.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Армия и оружие Украина раскрыла эффективность американских радаров Что же касается американских радаров AN/TPQ-53, о которых идет речь в материале, то они предназначены для отслеживания источников артиллерийских и минометных атак на малой дальности.

Политика CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политика Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Украине Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Украине.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.

Политика Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.

Политика В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.

Футбол Переход Мамаева в «Ростов» почти согласован Напомним, что Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» через три дня после того, как отбыл заключение в колонии.

Экономика «Фридом финанс» может купить еще одного брокера Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.

Происшествия В Словакии разбился истребитель МиГ-29 Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.

Наука Математика упростила поиск золота Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.

Армия и оружие Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер.