Экономика
КоммерсантъМВФ призвал Европу разработать план действий на случай кризиса
МВФ предупредил, что Европе необходимо разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации в экономике. Это необходимо, поскольку кредитно-денежная политика практически исчерпала себя, а риски ширятся в масштабе, считают в фонде.
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Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Экономика
Бизнес за 9 месяцев не вернул в Россию 24 млрд рублей
Отмечается, что за 9 месяцев в Россию не возвращено на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
BFM.ru 19:59
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
News.ru 03:10
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Футбол
Гильерме пропустил курьезнейший гол после удара Роналду
На третьей минуте встречи в Москве вратарь хозяев Маоринато Гильерме не сумел зафиксировать мяч после удара Криштиану Роналду со штрафного, и тот между ног стража ворот закатился в сетку.
Газета.Ru 13:07
Наука
Бег раз в неделю может предотвратить преждевременную смерть
Научная Россия вчера в 16:40
Космос
Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
Космический аппарат «Вояджер-2» покинул гелиосферу и вышел в межзвездное пространство, сообщает пресс-служба НАСА.
Хакасия-Информ 04 ноября в 22:43
Политика
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.
Известия 18:03
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa 10:47
Футбол
Опубликовано видео драки болельщиков «Рубина» и «Крыльев Советов»
Kazanfirst.ru вчера в 01:26
Политика
Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.
РИАМО 03:22
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Шоу-бизнес
Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой
Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.
Газета Metro 10:13
Политика
МЧС РФ отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей
МЧС РФ направило в Донецкую и Луганскую области автомобильную колонну с гуманитарным грузом для детей.
ТК Звезда 20:48
Авто
Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3
На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
Тарантас Ньюс вчера в 02:48
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в России
Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
News.ru 06:21
Гаджеты
Lenovo One объединит Windows и Android
Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.
Игромания.ру 16:39
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.
REGNUM 12:02
Происшествия
Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело
Апелляция оставила в силе 15 лет для экс-мэра Пушкарева Это привело к тому, что компания завышала цены на свои услуги и в итоге получила доход в размере более 54 млн руб. от обслуживания и ремонта автобусов за счет бюджета Владивостока.
Право.ру 08:55
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
ТАСС 04 ноября в 01:33