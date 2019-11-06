Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМВФ призвал Европу разработать план действий на случай кризиса

МВФ предупредил, что Европе необходимо разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации в экономике. Это необходимо, поскольку кредитно-денежная политика практически исчерпала себя, а риски ширятся в масштабе, считают в фонде.
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МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса

РБК12:58

МВФ предупредил ЕС о финансовом кризисе после Brexit

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МВФ призвал Европу разработать план действий на случай кризиса

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Европа должна готовиться к худшему — МВФ

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МВФ предупредил Евросоюз о новом финансовом кризисе

Ридус15:53

МВФ призвал Европу создать план на случай кризиса

REGNUM20:56
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Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
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Бизнес за 9 месяцев не вернул в Россию 24 млрд рублей

Отмечается, что за 9 месяцев в Россию не возвращено на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
BFM.ru 19:59
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В России вышел сериал «Тёмные начала»

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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
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Гильерме пропустил курьезнейший гол после удара Роналду

На третьей минуте встречи в Москве вратарь хозяев Маоринато Гильерме не сумел зафиксировать мяч после удара Криштиану Роналду со штрафного, и тот между ног стража ворот закатился в сетку.
Газета.Ru 13:07
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Бег раз в неделю может предотвратить преждевременную смерть

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Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

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Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство

Космический аппарат «Вояджер-2» покинул гелиосферу и вышел в межзвездное пространство, сообщает пресс-служба НАСА.
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Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту

Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.
Известия 18:03
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Гаджеты

Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa 10:47
Футбол

Опубликовано видео драки болельщиков «Рубина» и «Крыльев Советов»

Kazanfirst.ru вчера в 01:26
Политика

Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.
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Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Шоу-бизнес

Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой

Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.
Газета Metro 10:13
Политика

МЧС РФ отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

МЧС РФ направило в Донецкую и Луганскую области автомобильную колонну с гуманитарным грузом для детей.
ТК Звезда 20:48
Авто

Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3

На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
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Футбол

Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в России

Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
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Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

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В Челябинской области проверят детдом, где забеременели три девушки

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Гаджеты

Lenovo One объединит Windows и Android

Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.
Игромания.ру 16:39
Театры

Активисты попытались сорвать спектакль в Театре на Малой Бронной

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В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката

В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.
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Фигурное катание

Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция

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Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело

Апелляция оставила в силе 15 лет для экс-мэра Пушкарева Это привело к тому, что компания завышала цены на свои услуги и в итоге получила доход в размере более 54 млн руб. от обслуживания и ремонта автобусов за счет бюджета Владивостока.
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
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Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

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Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

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