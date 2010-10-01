Экономика

REGNUMREGNUMМВФ призывает политиков «обуздать геополитическую напряженность»

Международный валютный фонд (МВФ) призывает политиков принять меры для восстановления роста мировой экономики, 15 октября передает агентство Reuters.
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Политика

Путин поручил продумать создание киностудии детских фильмов

Глава государства указал правительству рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов и сделать доклад на эту тему до 20 декабря.
Российская газета 15:24
Политика

Путин потребовал дать тепло россиянам в затопленных регионах

Летом 2019 года Иркутская область и несколько регионов Дальнего Востока пережили масштабные паводки.
Lenta.ru 08:06
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

RT на русском 12:38
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .
Летидор 02:32
Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ

Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес

Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Происшествия

Басманный суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

По версии следствия, молодой человек схватил сотрудника Росгвардии за форму и мешал ему работать на митинге 27 июля.
Говорит Москва 09:26
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Lenta.ru 19:26
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Здоровье

Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»

По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
Российская газета 00:10
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК вчера в 11:16
Экономика

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
Известия 17:01
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым

Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Газета.Ru 10:07
Игры

The Outer Worlds может выйти на Nintendo Switch в 2020 году

Cyber.sports.ru вчера в 06:18
Авто

Первый электромобиль Volvo будет называться XC40 Recharge

Автоновости дня 07:35
Здоровье

Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов

Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Политика

Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.
Российская газета 19:47
Происшествия

Машина насмерть сбила двух человек на трамвайной остановке в Улан-Удэ

В Улан-Удэ вылетевший на трамвайную остановку автомобиль насмерть сбил двух человек, сообщает "Ариг Ус".
Вести.Ru 14 октября в 04:56
Хоккей

Вашингтон Кэпиталз — Торонто Мейпл Лифс 4:2

Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу хозяев на 26-й минуте забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Джон Карлсон и Карл Хагелин.
Чемпионат 20:30
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Футбол

Черчесов принял участие в форуме AEFCA

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Кино

Сценаристы рассказали детали о «Дэдпуле 3»

Профиль вчера в 12:42
Политика

В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа "носят преступный характер" и просто не оставляют демократам выбора.
Газета.Ru 02:01
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Политика

В Сети высмеяли Зеленского, игравшего молотком в сейме Латвии

РЕН ТВ 17:21
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
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Гопинат, Гита
Американский экономист
Американский экономист, специалист по международным финансам и макроэкономике. Доктор философии, профессор Гарвардского университета, член Американской академии искусств и наук и Эконометрического общества. Шеф-экономист МВФ, первая женщина в этой должности.
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Международный валютный фонд
Специализированное учреждение Организации объединённых наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.
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