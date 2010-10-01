Экономика
REGNUMМВФ призывает политиков «обуздать геополитическую напряженность»
Международный валютный фонд (МВФ) призывает политиков принять меры для восстановления роста мировой экономики, 15 октября передает агентство Reuters.
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Политика
Путин поручил продумать создание киностудии детских фильмов
Глава государства указал правительству рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов и сделать доклад на эту тему до 20 декабря.
Российская газета 15:24
Политика
Путин потребовал дать тепло россиянам в затопленных регионах
Летом 2019 года Иркутская область и несколько регионов Дальнего Востока пережили масштабные паводки.
Lenta.ru 08:06
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
RT на русском 12:38
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .
Летидор 02:32
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ
Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес
Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги
Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Происшествия
Басманный суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
По версии следствия, молодой человек схватил сотрудника Росгвардии за форму и мешал ему работать на митинге 27 июля.
Говорит Москва 09:26
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Здоровье
Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
Российская газета 00:10
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК вчера в 11:16
Экономика
МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
Известия 17:01
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым
Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Газета.Ru 10:07
Игры
The Outer Worlds может выйти на Nintendo Switch в 2020 году
Cyber.sports.ru вчера в 06:18
Авто
Первый электромобиль Volvo будет называться XC40 Recharge
Автоновости дня 07:35
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Политика
Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.
Российская газета 19:47
Происшествия
Машина насмерть сбила двух человек на трамвайной остановке в Улан-Удэ
В Улан-Удэ вылетевший на трамвайную остановку автомобиль насмерть сбил двух человек, сообщает "Ариг Ус".
Вести.Ru 14 октября в 04:56
Хоккей
Вашингтон Кэпиталз — Торонто Мейпл Лифс 4:2
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу хозяев на 26-й минуте забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Джон Карлсон и Карл Хагелин.
Чемпионат 20:30
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Футбол
Черчесов принял участие в форуме AEFCA
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Кино
Сценаристы рассказали детали о «Дэдпуле 3»
Профиль вчера в 12:42
Политика
В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа
Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа "носят преступный характер" и просто не оставляют демократам выбора.
Газета.Ru 02:01
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18