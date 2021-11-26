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МВФ продлил финансирование Украины, несмотря на задолженность перед РФ

Из доклада следует, что ведомство продлило срок программы финансирования Украины.
Banki Loans
Процесс тянется до сих пор, Россия требует от Украины более $4,5 млрд с учетом процентов за неисполнение обязательств.
РБК
По оценке МВФ, Украина продолжает добросовестные усилия по урегулированию задолженности перед Россией «в соответствии с параметрами программы финансирования, поддержанной фондом».
РБК
Под «добросовестными усилиями» МВФ понимает тот факт, что Украина никогда не снимала с повестки предложение к России обменять старые евробонды на новые с пролонгацией срока погашения на четыре года и списанием номинала на 20%.
РБК

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