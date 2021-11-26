Под «добросовестными усилиями» МВФ понимает тот факт, что Украина никогда не снимала с повестки предложение к России обменять старые евробонды на новые с пролонгацией срока погашения на четыре года и списанием номинала на 20%.
Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, заявил в пятницу армянский премьер Никол Пашинян на трехсторонней встрече в Сочи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Как поясняется в письме, в ходе пленарного заседания Госдумы 16 ноября лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложениями "запретить все левые партии" и "отменить все результаты выборов КПРФ".