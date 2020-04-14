Коронавирус
РБКМВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.
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Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).РБКвчера в 10:32
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МВФ оценил в 5,5% глубину падения российского ВВП. Мировая экономика сократится на 3%
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