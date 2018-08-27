с чего всё началось

Международный валютный фонд прогнозирует падение российской экономики на 5,5% в 2020 году на фоне коронавируса. По расчетам фонда, экономическая деятельность в России серьезно замедлится.

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 1,7K

Кино Режиссёр фильма «Трон: Наследие» рассказал о возможном продолжении Режиссёр отметил, что с момента, как на экраны вышла его лента «Трон: Наследие», всегда шли разговоры о возможном создании продолжения.

Единоборства Бой Фергюсона с Гэтжи может состояться 9 мая Предполагается, что на турнире 9 мая состоится бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Общество МЧС перечислило важные правила самоизоляции в условиях коронавируса Влажная уборка домашних помещений с использованием дезинфицирующих средств значительно уменьшает риск заражения новой коронавирусной инфекцией в период самоизоляции.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 3K

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 74

Энергетика Цены на бензин на заправках России начали снижаться В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л. 175

Политика Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 96

Общество Названы места с высоким риском заражения коронавирусом Врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью «АиФ» обозначил места с высоким риском заражения коронавирусом. 726

Авто В Китае разоблачён гибридный кросс-хэтч Lynk & Co 06 Силами минпромторга КНР и местных фотошпионов досрочно рассекречена модель Lynk & Co 06, оказавшаяся приподнятым хэтчбеком Lynk & Co 04.

Политика Василий Войкин уволен с должности прокурора Забайкальского края Генеральный прокурор Игорь Краснов подписал приказ об увольнении Василия Войкина с поста прокурора Забайкальского края, сообщает 14 апреля «Первое антикоррупционное СМИ». 3

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 447

Общество Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях. 27

Гаджеты Десятиядерный Core i9-10900F не смог отличиться в тестах Geekbench Процессор Core i9-10900F обладает 10 ядрами и 20 потоками, и, согласно тесту, его базовая тактовая частота составляет 2,8 ГГц, тогда как максимальная Turbo-частота достигает 4,6 ГГц.

Общество В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. 272