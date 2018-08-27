Коронавирус
Газета.RuМВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%
Международный валютный фонд прогнозирует падение российской экономики на 5,5% в 2020 году на фоне коронавируса. По расчетам фонда, экономическая деятельность в России серьезно замедлится.
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).РБК10:32
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
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Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
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Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268
В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
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Мойка78 22:21
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В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
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Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam
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Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
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Авто
В Китае разоблачён гибридный кросс-хэтч Lynk & Co 06
Силами минпромторга КНР и местных фотошпионов досрочно рассекречена модель Lynk & Co 06, оказавшаяся приподнятым хэтчбеком Lynk & Co 04.
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В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
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Василий Войкин уволен с должности прокурора Забайкальского края
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News.ru вчера в 04:34
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Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2
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Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что московских водителей без пропусков со среды, 15 апреля, начнут штрафовать за каждый проезд под дорожной камерой видеонаблюдения.
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Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
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Народные новости 12 апреля в 08:38
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В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
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Председатель ассоциации Виктор Достов пояснил, что «в нынешних условиях клиенты могут столкнуться со сложностями в продлении паспорта, в результате чего не смогут полноценно обслуживаться в банках».
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