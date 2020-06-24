Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать263

Подробнее о событии

Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по российской экономике на этот год

Эхо Москвы12:02

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС09:17

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости09:30

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Газета.Ru09:24

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК10:00

МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6%

RT на русском09:11

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

Профиль 08:05
260
Политика

В ООН призвали Израиль не оккупировать Палестину

В ООН призвали Израиль не оккупировать Палестину Действия Израиля нарушают международное право.
Экспресс газета 10:01
3
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,5K
Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
1K
Футбол

«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»

"Сельта" переиграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Общество

Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК вчера в 10:49
35
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника под Ржевом

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала советскому солдату под Ржевом в Тверской области.
РБК 16:47
5
Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени

Газета.Ru 15:28
34
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
703
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
181
Общество

ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных коронавирусом в мире

На следующей неделе количество зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек.
URA.Ru 14:30
1
Единоборства

Макгрегор усомнился в болезни отца Нурмагомедова

Lenta.ru 16:13
7
Игры

Project CARS 3 выйдет 28 августа

В официальном твиттере Bandai Namco появилась точная дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3. По данным компании, новинка выйдет в свет уже 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC.
The GEEK 12:42
Киберспорт

О World of Warcraft: Shadowlands расскажут 8 июля

Blizzard намеревалась провести прямую трансляцию, посвящённую презентации дополнения Shadowlands к World of Warcraft, в начале июня.
Игромания.ру 12:47
Автоспорт

Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» начала тестовую программу на автодроме в Имоле. Первым на трассу вышел российский гонщик Даниил Квят.
Чемпионат 11:08
Кино

Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах

iReactor вчера в 10:28
10
Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru вчера в 18:37
25
Футбол

Владелец «Кайрата» сравнил Аршавина и Вагнера Лава

Владелец и председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев сравнил трансферы Андрея Аршавина и Вагнера Лава, передает Vesti.kz.
Газета.Ru 12:35
Армия и оружие

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров»

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду проследовал в Средиземное море, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс 06:55
2
Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
75
Финансы

Американские фондовые индексы снижаются на рисках «второй волны» коронавируса

Основные американские фондовые индексы снижаются в среду на возвращении опасений всплеска новых заражений коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 10:29
Политика

На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта

В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16
2
Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
123
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
548
Происшествия

Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи

Московский Комсомолец 05:17
102
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
767
Игры

СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami

Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
CyberSport.ru 09:10
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
51
Происшествия

Четыре человека погибли при съезде машины в кювет в Ленобласти

В результате ДТП погибли четыре человека и еще один пострадал, сообщили в среду в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 15:38
Футбол

Фаната «Бернли» уволили за баннер «Жизни белых важны»

Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл, взявший на себя ответственность за баннер «Жизни белых важны», лишился работы, сообщает Sky Sports.
Sport24.ru 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное