Экономика
Вести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП
"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Политика
В ООН призвали Израиль не оккупировать Палестину
В ООН призвали Израиль не оккупировать Палестину Действия Израиля нарушают международное право.
Экспресс газета 10:01
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Политика
Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
Футбол
«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»
"Сельта" переиграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Общество
Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК вчера в 10:49
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника под Ржевом
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала советскому солдату под Ржевом в Тверской области.
РБК 16:47
Армия и оружие
Трамп задействовал закон военного времени
Газета.Ru 15:28
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных коронавирусом в мире
На следующей неделе количество зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек.
URA.Ru 14:30
Игры
Project CARS 3 выйдет 28 августа
В официальном твиттере Bandai Namco появилась точная дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3. По данным компании, новинка выйдет в свет уже 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC.
The GEEK 12:42
Киберспорт
О World of Warcraft: Shadowlands расскажут 8 июля
Blizzard намеревалась провести прямую трансляцию, посвящённую презентации дополнения Shadowlands к World of Warcraft, в начале июня.
Игромания.ру 12:47
Автоспорт
Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле
Команда Формулы-1 «Альфа Таури» начала тестовую программу на автодроме в Имоле. Первым на трассу вышел российский гонщик Даниил Квят.
Чемпионат 11:08
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
iReactor вчера в 10:28
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Футбол
Владелец «Кайрата» сравнил Аршавина и Вагнера Лава
Владелец и председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев сравнил трансферы Андрея Аршавина и Вагнера Лава, передает Vesti.kz.
Газета.Ru 12:35
Армия и оружие
В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров»
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду проследовал в Средиземное море, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс 06:55
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
Финансы
Американские фондовые индексы снижаются на рисках «второй волны» коронавируса
Основные американские фондовые индексы снижаются в среду на возвращении опасений всплеска новых заражений коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 10:29
Политика
На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта
В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16
Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Происшествия
Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи
Московский Комсомолец 05:17
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Игры
СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami
Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
CyberSport.ru 09:10
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
Происшествия
Четыре человека погибли при съезде машины в кювет в Ленобласти
В результате ДТП погибли четыре человека и еще один пострадал, сообщили в среду в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 15:38
Футбол
Фаната «Бернли» уволили за баннер «Жизни белых важны»
Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл, взявший на себя ответственность за баннер «Жизни белых важны», лишился работы, сообщает Sky Sports.
Sport24.ru 13:41