Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать325

Подробнее о событии

МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ru04:29

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБКвчера в 10:00

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвывчера в 20:04

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ru02:33

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАССвчера в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфаксвчера в 09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Финансы

Российский фондовый рынок открылся падением

Индексы российских бирж продемонстрировали падение на открытии торгов, показатель Мосбиржи снизился на 1,53%, РТС - на 2,76%.
Газета.Ru 03:30
10
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3,1K
Общество

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
33
Происшествия

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Коммерсантъ 04:53
3,5K
Культура

Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году

Псковское агентство информации 02:25
20
Религия

Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны

Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
83
Шоу-бизнес

«Минус 20 лет»: фото помолодевшей Климовой восхитило фанатов

«Просто минус 20 лет!», - написала подписчица julia__efimenko.
Московский Комсомолец 04:36
1
Шоу-бизнес

Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна

RuNews24.ru 05:20
9
Футбол

Семин жестко раскритиковал Кикнадзе: он должен уйти

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с критикой генерального директора столичного клуба Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:03
Происшествия

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Российский траулер, на борту которого находится 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя в губернии Тромс.
Газета.Ru 02:46
7
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
822
Политика

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Политика

Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах

Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:53
6
Общество

В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
37
Происшествия

Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса

На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 22:10
8
Наука

Ученым удалось с помощью 3D-технологии реконструировать сожженные кости

OAnews 03:19
Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Операторы техосмотра обратились к президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой еще раз пересмотреть принципы реформы ТО, которые были приняты в прошлом году.
Деловое.ТВ 04:28
96
Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
1,3K
Происшествия

Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова

Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости 04:58
Общество

Авиакомпании «Победа» отказали в «коронавирусных» субсидиях

«Заявка авиакомпании «Победа» отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий», — говорится в сообщении.
REGNUM 03:15
Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 23 июня в 01:50
79
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
721
Политика

Прокуратура в Гааге обвинила президента Косово в военных преступлениях

Специальная прокуратура в Гааге, расследующая военные преступления на территории непризнанного Косово, обвинила действующего президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи в военных преступлениях, включающих почти сотню убийств.
Ruposters.ru 04:32
60
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости вчера в 04:10
Общество

Путин заявил о резком изменении уклада жизни россиян

Президент РФ озвучил, что прошедшие дни и месяцы существенно изменили восприятие времени и были насыщенными на перемены.
RuNews24.ru 23 июня в 11:41
1,3K
Происшествия

Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии

Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
11
Общество

Власти Пермского края обсудили выход из режима самоизоляции

Сегодня на заседании Правительства Пермского края обсудили вопрос о выходе из режима самоизоляции.
Business Class (Пермь) 03:26
15
Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
561
Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
167
Как работают Яндекс.Новости?
Главное