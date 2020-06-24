Экономика
Вести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП
"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Финансы
Российский фондовый рынок открылся падением
Индексы российских бирж продемонстрировали падение на открытии торгов, показатель Мосбиржи снизился на 1,53%, РТС - на 2,76%.
Газета.Ru 03:30
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ 04:53
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации 02:25
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
Шоу-бизнес
«Минус 20 лет»: фото помолодевшей Климовой восхитило фанатов
«Просто минус 20 лет!», - написала подписчица julia__efimenko.
Московский Комсомолец 04:36
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна
RuNews24.ru 05:20
Футбол
Семин жестко раскритиковал Кикнадзе: он должен уйти
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с критикой генерального директора столичного клуба Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:03
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Российский траулер, на борту которого находится 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя в губернии Тромс.
Газета.Ru 02:46
Политика
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Политика
Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах
Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:53
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Происшествия
Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса
На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 22:10
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Операторы техосмотра обратились к президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой еще раз пересмотреть принципы реформы ТО, которые были приняты в прошлом году.
Деловое.ТВ 04:28
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Происшествия
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости 04:58
Общество
Авиакомпании «Победа» отказали в «коронавирусных» субсидиях
«Заявка авиакомпании «Победа» отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий», — говорится в сообщении.
REGNUM 03:15
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 23 июня в 01:50
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Политика
Прокуратура в Гааге обвинила президента Косово в военных преступлениях
Специальная прокуратура в Гааге, расследующая военные преступления на территории непризнанного Косово, обвинила действующего президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи в военных преступлениях, включающих почти сотню убийств.
Ruposters.ru 04:32
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости вчера в 04:10
Общество
Путин заявил о резком изменении уклада жизни россиян
Президент РФ озвучил, что прошедшие дни и месяцы существенно изменили восприятие времени и были насыщенными на перемены.
RuNews24.ru 23 июня в 11:41
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Общество
Власти Пермского края обсудили выход из режима самоизоляции
Сегодня на заседании Правительства Пермского края обсудили вопрос о выходе из режима самоизоляции.
Business Class (Пермь) 03:26
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03