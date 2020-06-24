Экономика
Вести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП
"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить287
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Рейсы осуществляются в основном в Европу.
Коммерсантъ 06:00
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Политика
Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США»
Лидер чернокожих активистов пригрозил "сжечь США".
Piter.tv 06:29
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
На Кубани с 27 июня открываются зоопарки и дельфинарии
Московский Комсомолец Краснодар 06:11
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
Общество
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости 04:58
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Политика
Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято
Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков.
REGNUM 06:13
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Наука
Иммунная система женщины по-разному работает во время первой и следующих беременностей, а также между ними
Вэй решил обратить внимание на то, как меняется иммунная система матери во время беременности, а также на иммунологические расстройства, связанные с осложнениями во время беременности.
Машины и Механизмы вчера в 03:31
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Общество
Схема движения по Привокзальной площади Саратова вновь будет изменена
Схема движения по Привокзальной площади Саратова будет вновь изменена.
Общественное мнение 04:48
Происшествия
Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке
Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
Общество
Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider
Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
В Китае стартовал фестиваль собачьего мяса
В китайском городе Юйлинь в провинции Гуанси стартовал ежегодный фестиваль собачьего мяса.
Российская газета 05:10
Политика
Песков дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что проголосовал по поправкам в Конституцию РФ во время поездки на работу.
Политика Сегодня 06:26
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
США предупредили Россию и Китай об изоляции в ООН. Об этом журналистам Reuters рассказал специальный представитель по Ирану Брайан Хук.
Piter.tv 05:46
Общество
Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям
Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за событий на Украине в 2014 году, сообщил Reuters.
РБК 06:08
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Кино
В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»
В Ивановской области 25 июня открывается XIV международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало».
RT на русском 05:57
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Космос
Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету
«В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Свободная Пресса 23 июня в 00:38