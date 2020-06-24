Экономика
Вести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП
"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях
По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы.
RuNews24.ru 24 июня в 22:58
Здоровье
Врач-онколог посоветовал выкинуть рафинированное подсолнечное масло
Иван Карасев посоветовал выкинуть подсолнечное масло, заменив его оливковым.
Южный Федеральный 02:03
Футбол
Алексей Смертин сравнил игру «Ливерпуля» с «Челси» времен Жозе Моуринью
В четверг "Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии впервые за 30 лет после того, как идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа.
ТАСС Спорт 01:50
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru вчера в 03:03
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Авто
УАЗ начал производство УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ начал серийное производство модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня вчера в 04:17
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Экономика
McCain готовится локализовать производство под Тулой
McCain готовится локализовать производство под Тулой В России может появиться новый крупный производитель картофеля фри.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Футбол
Сегодня «Ахмат» на своём поле примет «Сочи»
В пятницу, 26 июня, грозненский «Ахмат» на домашней арене примет футбольный клуб «Сочи».
ГЛАС.RU 00:34
Политика
Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину
Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Кристина Асмус лично раскрыла причину развода с Харламовым
Ранее актриса говорила о том, что не стала бы «хайпить» на теме отношений с мужем. К решению о разводе Кристина с Гариком шли уже давно.
7Дней.ру 02:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.
Inc-news.ru вчера в 13:11
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.
Вечерний курьер 01:59
Армия и оружие
Россия модернизирует «Искандеры»
Вестник Кавказа 24 июня в 07:44
Политика
WSJ: США намерены догнать и перегнать Huawei, купив Ericsson и Nokia
Приобретение европейских компаний Ericsson и Nokia американскими компаниями обсуждается администрацией Белого дома, в качестве возможности создания конкурента китайской компании Huawei.
ИА Красная Весна 01:45
Общество
Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
Гаджеты
В основную ветку ядра Linux впервые добавили поддержку процессора из России
Поддержка российских процессоров впервые была добавлена в основную ветку ядра операционной системы Linux, сообщила 25 июня пресс-служба компании Baikal Electronics.
ИА Красная Весна вчера в 08:01
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от переговоров с представителями Сербии в США.
Деловое.ТВ вчера в 05:29
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Происшествия
Ефремов заявил, что готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил о готовности усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова.
МР7.ру вчера в 02:16
Армия и оружие
В Ираке задержаны лидеры шиитской военизированной организации
Три лидера шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» задержаны иракскими силами безопасности при поддержке военнослужащих США, 26 июня сообщает Reuters.
ИА Красная Весна 01:11