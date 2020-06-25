Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:30

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ru02:33

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвывчера в 20:04

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБКвчера в 10:00

МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ru04:29

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАССвчера в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфаксвчера в 09:06
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
4K
Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Кино

Сериал «Перри Мейсон» стал самым просматриваемым на HBO

ГЛАС.RU вчера в 04:44
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы наградили

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй.
Lenta.ru 07:16
3,3K
Общество

На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей

О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня.
ТИА 23 июня в 10:29
6,7K
Авто

В России подешевели автомобили с пробегом

Как рассказал Autonews.ru директор компании Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
Автоновости дня 05:30
8
Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
34
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы

Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
122
Общество

Ученый считает, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года

По словам китайского эпидемиолога, предстоящей зимой может быть зафиксирован рост подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 04:01
55
Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
133
Политика

Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято

Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков.
REGNUM 06:13
2
Общество

С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений

Губернатор считает, что стоит говорить уже не о режиме самоизоляции, а о режиме повышенной готовности.
Atas.info 04:33
53
Футбол

В РПЛ рассказали о признаках коронавируса у игроков «Оренбурга»

Глава РПЛ рассказал о том, что по данным оперативного штаба лиги у ряда игроков обнаружены симптомы COVID-19.
Российская газета 07:20
2
Энергетика

В Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ

Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.
Бизнес-газета вчера в 15:02
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Гаджеты

Аккумуляторы Model S имели «огнеопасные» недоработки, но Tesla сознательно закрывала на это глаза

Samantha Lee / Business Insider Наши коллеги из Business Insider уделили внимание только одному аспекту производства Model S ― блоку аккумуляторов, хотя там есть о чём поговорить в комплексе.
3DNews 07:01
Футбол

«Аталанта» победила «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС Спорт вчера в 17:45
Политика

МВД РФ объявило в розыск молдавского бизнесмена Усатого

Молдавский бизнесмен Ренато Усатый объявлен в федеральный розыск по ходатайству МВД РФ.
Народные новости 07:49
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
1,3K
Здоровье

Открытие детских лагерей в Иркутской области перенесли на 10 июля

Начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области переносится на 10 июля из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск) 04:47
Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ.
ТАСС 07:02
16
Общество

Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
80
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала подо Ржевом

Президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня, сообщило государственное ТВ республики.
Взгляд.ру вчера в 14:52
9
Футбол

Шинник — Урал 0:2

«Урал» одержал победу над «Шинником» в заключительном четвертьфинале Олимп-Кубка России сезона-2019/20.
Матч ТВ вчера в 11:55
Здоровье

В оперштабе рассказали о заполненности больниц в Екатеринбурге

Областной оперативный штаб подтвердил, что муниципальные больницы Екатеринбурга, принимающие больных с коронавирусом, заполнены.
Политсовет 04:50
16
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
860
Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

РБК 03:30
305
Футбол

«Ливерпуль» может стать чемпионом в следующем туре АПЛ

"Ливерпуль" может стать чемпионом в следующем туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:37
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
108
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
35
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 20%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ менее чем за четыре часа составила 20%, проголосовали более 166 тыс. человек.
ТАСС 06:48
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