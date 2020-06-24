Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ruвчера в 04:29

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы24 июня в 20:04

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ruвчера в 02:33

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем

Власти Китайской народной республики должны быть готовы создать альтернативу американской системе расчетов, заявил заместитель председателя Комитета по контролю за ценными бумаги Фан Синхай.
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По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
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Общество

Диетолог назвала допустимое количество черешни в день

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Названы самые дешевые и дорогие в обслуживании автомобили в Москве и Питере

Аналитики провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания (ТО) в Москве и Санкт-Петербурге на самые продаваемые машины в России.
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Газета.Ru вчера в 13:32
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Общество

В Steam началась летняя распродажа

Распродажа завершится девятого июля в 20:00 мск. Пользователям будут доступны особые очки на этот период.
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Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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