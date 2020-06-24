Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).

МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

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