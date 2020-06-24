Экономика
Российская газетаМВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
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Общество
Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%
Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
Авто
В два этапа: когда начнется производство Volkswagen в Узбекистане
Напомним, в марте 2020-го между АО "Узавтосаноат" и "Фольксваген Груп Рус" было подписано соглашение об организации производства легких коммерческих автомобилей на базе компании "Джизакский автомобильный завод".
Sputnik Узбекистан 02:20
Шоу-бизнес
Егор Крид с размахом отметил день рождения
Егор Крид с размахом отметил день рождения Егор Крид устроил вечеринку в честь дня рождения для друзей и звездных коллег.
Экспресс газета 01:28
Транспорт
Калининград возобновит ЖД-сообщение с Москвой и Петербургом
Калининград, 23 июня 2020, 13:39 — REGNUM Уже с июля возобновится железнодорожное сообщение между Калининградом и Москвой и Санкт-Петербургом транзитом через Литву.
REGNUM 23 июня в 06:39
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 20:29
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем
Власти Китайской народной республики должны быть готовы создать альтернативу американской системе расчетов, заявил заместитель председателя Комитета по контролю за ценными бумаги Фан Синхай.
Городовой вчера в 14:56
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Общество
Диетолог назвала допустимое количество черешни в день
Газета.Ru 02:13
Авто
Названы самые дешевые и дорогие в обслуживании автомобили в Москве и Питере
Аналитики провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания (ТО) в Москве и Санкт-Петербурге на самые продаваемые машины в России.
Вечерняя Москва 05:26
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
Шоу-бизнес
Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество
В Steam началась летняя распродажа
Распродажа завершится девятого июля в 20:00 мск. Пользователям будут доступны особые очки на этот период.
Evo-rus.com 03:36
Общество
Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях
Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 04:32
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
МИД объяснил, как будет действовать соглашение о визах с Белоруссией
Глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук разъяснил, граждане каких стран смогут свободно передвигаться по территориям России и Белоруссии в рамках утвержденного Москвой и Минском соглашения о взаимном признании виз.
Журналистская правда 04:12
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Футбол
Александр Алаев рассказал, когда будут внесены поправки в регламент РПЛ
РФС пока еще не внес поправки в регламент.
Спорт день за днем 05:21
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Кино
Робот впервые получил в фильме главную роль
Телеканал 360° 03:20
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06