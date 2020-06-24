Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ru04:29

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ru02:33

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфаксвчера в 09:06

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБКвчера в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАССвчера в 09:17

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвывчера в 20:04
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
6
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
324
Общество

Схема движения по Привокзальной площади Саратова вновь будет изменена

Схема движения по Привокзальной площади Саратова будет вновь изменена.
Общественное мнение 04:48
9
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,2K
Общество

За букет для прокурора приморскую судью понизили в классе

Судью Советского районного суда Рону Сопчук наказали понижением в квалификационном классе за попытку вручить букет прокурор.
Первое антикоррупционное СМИ 05:24
Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 23 июня в 10:31
6,7K
Политика

Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
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Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа».
RT на русском 06:38
91
Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
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Общество

Tokyo Game Show пройдет 23-27 сентября в онлайне

Организаторы Tokyo Game Show объявили даты проведения выставки. Tokyo Game Show пройдет в онлайне 23-27 сентября.
Cyber.sports.ru 05:10
Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
3,9K
Общество

В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»

В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
1
Религия

Схиигумен Сергий назвал РПЦ «главным врагом России»

Коммерсантъ Екатеринбург 02:23
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Игры

Состоялся анонс MOBA про покемонов Pokemon UNITE

Pokémon UNITE – это MOBA, в которой игроки противостоят друг другу в командных боях 5 на 5. Во время этих сражений игроки взаимодействуют с членами своей команды, с которыми ловят диких Покемонов, повышают уровень, эволюционируют своих монстров и одолевают монстров противника, стараясь заработать больше очков, чем команда соперников в отведенное время.
Srnsk вчера в 17:24
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
301
Общество

Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider

Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20
54
Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
30
Происшествия

На Красной площади задержали активиста Виктора Немытова, он вышел на одиночный пикет против поправок в Конституцию

На Красной площади задержали активиста Виктора Немытова, который вышел на одиночный пикет против поправок в Конституцию, - сообщает "МБХ Медиа".
Эхо Москвы 05:33
1
Кино

В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»

В Ивановской области 25 июня открывается XIV международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало».
RT на русском 05:57
1
Общество

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций

Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
21
Культура

Джордж Мартин назвал дату выхода продолжения «Игры престолов»

Мартин только что озвучил очередную предполагаемую дату выхода шестой, предпоследней, части саги.
Российская газета 03:31
22
Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
3,1K
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
1,1K
Политика

Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах

Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:53
13
Общество

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
44
Экономика

Саратовский завод РМК может прекратить деятельность уже в июле

Саратовский завод резервуарных металлоконструкций (АО «АП РМК») может прекратить свою деятельность уже в июле из-за больших долгов.
Четвертая Власть 04:00
24
Футбол

Кульчий: наша команда готова сыграть в матче с ЦСКА 27 июня

Молодежная команда московского "Динамо" готова сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом ЦСКА, заявил главный тренер "молодежки" "бело-голубых" Александр Кульчий.
РИА Новости 06:42
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 23 июня в 14:54
2,8K
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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